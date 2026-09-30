L'opérateur Orange ne va pas faire plaisir à ses abonnés. En effet, Que Choisir annonce que des clients du géant de la téléphonie ont vu leur abonnement mobile revu à la hausse.

Le média fait état ainsi d'un abonné, nommé Éric, dont les trois forfaits mobiles de son foyer ont été revus automatiquement à la hausse par Orange, en échange d'une augmentation de l'enveloppe data (qui passe de 130 à 200 Go). Une augmentation de la capacité qui n'avait pas été demandée par ledit Éric.