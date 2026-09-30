Les abonnés Orange ne devraient pas apprécier cette nouvelle qui monte. Il y a de la hausse de prix un peu partout dans l'air !
L'époque est au retour de l'inflation. D'abord, évidemment, du côté de l'énergie, avec une explosion du prix de l'essence qui doit sûrement être une des raisons de l'engouement pour les véhicules électriques. Mais les prix semblent être partis pour augmenter aussi dans d'autres secteurs, comme du côté de la téléphonie mobile, chez un opérateur comme Orange.
Des forfaits mobiles en hausse…
L'opérateur Orange ne va pas faire plaisir à ses abonnés. En effet, Que Choisir annonce que des clients du géant de la téléphonie ont vu leur abonnement mobile revu à la hausse.
Le média fait état ainsi d'un abonné, nommé Éric, dont les trois forfaits mobiles de son foyer ont été revus automatiquement à la hausse par Orange, en échange d'une augmentation de l'enveloppe data (qui passe de 130 à 200 Go). Une augmentation de la capacité qui n'avait pas été demandée par ledit Éric.
… ainsi qu'un certain nombre de frais
Ici, il s'agit d'augmentations qu'Éric a pu refuser. Mais Orange ne s'est pas arrêté là, et a aussi envoyé un mail avec d'autres augmentations de tarifs, qui cette fois ne peuvent être refusées. Des frais d'envoi de 10 € sont ainsi dorénavant appliqués (sauf pour les réparations), alors que les frais appliqués sur des retours tardifs vont désormais de 100 à 300 € selon l'équipement (contrairement à des frais auparavant allant de 49 à 200€).
Enfin, les frais de résilisation sont aussi plus chers, étant maintenant établis à 69€. Que Choisir a cherché à savoir d'où pouvait venir cette hausse, mais n'a pas pu obtenir de réponse directe d'Orange. Le média subodore que ces hausses pourraient être la conséquence de l'augmentation des coûts de l'énergie, renchérissant les coûts d'exploitation d'Orange. Si c'était le cas, pourrait-on s'attendre à un même mouvement chez les autres opérateurs français ?