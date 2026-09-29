On attendait de la rentrée son lot de promotions sur les forfaits mobiles. Elle a surtout confirmé une tendance amorcée au mois de juin, à savoir qu'un forfait de plus de 100 Go coûte désormais 14,49 euros par mois en moyenne. Des opérateurs comme SFR et Bouygues Telecom n'ont pas bougé, alors que plusieurs marques d'entrée de gamme ont relevé leurs tarifs de 25 à 46 %, au moment même où le projet de rachat de la marque au carré rouge par ses trois rivaux se précise.