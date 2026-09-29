Les forfaits mobiles coûtent en moyenne 10 % de plus qu'en mai, selon le dernier baromètre de Zone ADSL&Fibre. Une augmentation portée surtout par les offres à petit prix, qui ont pour certaines nettement revu leurs tarifs à la hausse.
On attendait de la rentrée son lot de promotions sur les forfaits mobiles. Elle a surtout confirmé une tendance amorcée au mois de juin, à savoir qu'un forfait de plus de 100 Go coûte désormais 14,49 euros par mois en moyenne. Des opérateurs comme SFR et Bouygues Telecom n'ont pas bougé, alors que plusieurs marques d'entrée de gamme ont relevé leurs tarifs de 25 à 46 %, au moment même où le projet de rachat de la marque au carré rouge par ses trois rivaux se précise.
Le prix des forfaits mobiles a décollé en juin
Comme tous les mois, Zone ADSL&Fibre relève les tarifs des grands opérateurs et des MVNO, promotions et frais d'activation compris, le tout lissé sur 36 mois. Et sur la courbe cette fois, le moment de bascule saute vite aux yeux. Tenez, au mois de mai par exemple, un forfait mobile de plus de 100 Go coûtait en moyenne 13,13 euros par mois. Un mois plus tard, il atteignait 14,28 euros, soit près de 9 % de hausse d'un coup. Les prix ne sont jamais vraiment redescendus depuis : 14,54 euros en juillet comme en août, puis 14,49 euros en septembre.
Sur un an, la hausse atteint 10 %, puisque ce même forfait coûtait 13,17 euros en septembre 2025. Le recul de septembre par rapport à août (−0,34 %) ne représente que quelques centimes et ne change rien à la tendance. Plus surprenant, la rentrée, habituellement propice aux bonnes affaires, n'a pas suffi à faire baisser les prix. Benjamin Gervais, directeur de Zone ADSL&Fibre, analyse d'ailleurs cela comme une nouvelle tendance sur le marché mobile.
Dans le détail, cette hausse vient surtout des marques censées faire baisser la facture. On est à +46 % chez Prixtel, +36 % chez RED by SFR, +28 % chez YouPrice et +27 % chez B&YOU. Pendant ce temps, SFR et Bouygues Telecom n'ont pas modifié leurs tarifs. YouPrice reste malgré tout la moins chère du panel, à 9,14 euros par mois en moyenne, devant La Poste Mobile (9,78 euros), Lebara (10 euros) et NRJ Mobile (10,03 euros). À l'opposé, Orange est l'opérateur le plus cher, à 21,28 euros.
Orange et Free augmentent leurs forfaits avec retenue
Le baromètre regroupe ensuite les marques par groupe. Altice, maison mère de SFR, de RED et de Prixtel, enregistre la plus forte hausse des quatre groupes, avec +18 % depuis mai sur ses forfaits mobiles. Pourtant, SFR n'a pas modifié ses tarifs et reste à 20,28 euros en moyenne. Comme nous le disions, ce sont bien RED (12,28 euros) et Prixtel (10,28 euros) qui font grimper la moyenne. Ces hausses coïncident avec l'avancée du rachat de SFR, dont Altice a accepté le principe au printemps face à l'offre d'Orange, Free et Bouygues Telecom.
Chez Bouygues Telecom, qui détient aussi B&YOU, NRJ Mobile et La Poste Mobile, la hausse est de 7 % sur la période. B&YOU (+27 %, désormais à 14,03 euros) et NRJ Mobile (+25 %) ont nettement augmenté leurs prix. La Poste Mobile fait exception avec une baisse de 13 %, qui la ramène à 9,78 euros et limite la progression du groupe. La marque Bouygues Telecom, elle, reste stable, autour de 20 euros par mois.
Enfin, Orange et Free augmentent leurs prix plus modérément. La hausse atteint 4,9 % chez Orange et 7,5 % chez Sosh (14,28 euros), soit environ 6 % pour les deux marques réunies. Free, qui prépare peut-être quelque chose pour son forfait à deux euros, enregistre la plus faible progression des quatre groupes, avec +5,9 %, tout près d'Orange : son forfait moyen passe de 16,94 euros à 17,94 euros. Des hausses qui restent loin des bonds observés chez RED ou Prixtel.