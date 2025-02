Le seul autre forfait mobile du marché à 10 Go, proposé par Auchan Telecom, coûte seulement 3,99 euros/mois et fonctionne sur le réseau Bouygues Telecom. Son enveloppe data à l'étranger est aussi fixée à 10 Go. B&YOU, la maque de Bouygues, propose d'ailleurs un forfait en 4G à 20 Go de data (et 16 Go à l'étranger) pour seulement un euro de plus, soit 7,99 euros.