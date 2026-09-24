Mieux vaut de l'électrique en ce moment quand on est un constructeur qui distribue en Europe. En effet, lors du mois d'août dernier, le marché automobile agglomérant l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'EFTA a bénéficié d'une croissance de 5,3% par rapport à la même période l'an dernier, à 832 637 unités.

Mais à l'intérieur, c'est surtout les voitures électriques qui se sont taillées la part du lion, représentant à elle seules le mois dernier 29% des ventes européennes. Avec 243 207 immatriculations neuves, c'est ainsi une croissance folle de 52,2% sur un an qui est enregistrée.