La voiture électrique vit une superbe période actuellement sur le Vieux Continent. Ses ventes ont ainsi explosé chez nous durant le mois dernier.
On n'est pas étonné en ce moment de voir la popularité des véhicules électriques. Avec la crise de l'énergie et les prix à la pompe qui s'envolent, à la suite des problèmes au Moyen-Orient, tous ceux qui hésitaient à sauter le pas ont enfin trouvé l'incitation qu'il fallait. On a ainsi vu les ventes de ces véhicules exploser en France au mois d'août. Et c'est partout pareil en Europe !
Les ventes de véhicules électriques augmentent de 52,2% sur un an en Europe
Mieux vaut de l'électrique en ce moment quand on est un constructeur qui distribue en Europe. En effet, lors du mois d'août dernier, le marché automobile agglomérant l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'EFTA a bénéficié d'une croissance de 5,3% par rapport à la même période l'an dernier, à 832 637 unités.
Mais à l'intérieur, c'est surtout les voitures électriques qui se sont taillées la part du lion, représentant à elle seules le mois dernier 29% des ventes européennes. Avec 243 207 immatriculations neuves, c'est ainsi une croissance folle de 52,2% sur un an qui est enregistrée.
Tesla survole le classement, devant Skoda et BMW
La motorisation la plus vendue reste l'hybride classique, qui, à 273 266 unités sur le mois dernier, n'est plus si devant les véhicules électriques que ça. Derrière ceux-ci, c'est l'hybride rechargeable qui se taille une belle place, avec 94 133 unités écoulées (soit une croissance de +13,5%).
Les motorisations traditionnelles elles voient leur part de marché reculer nettement, que ce soit l'essence, avec une baisse de 23,5% (154 345 unités) ou bien le diesel, qui ferme la marche avec un recul de 23,1% (48 586 unités).
Pour ce qui est des modèles 100% électriques préférés des Européens, le top 3 est le suivant pour août 2026 :
- Tesla Model Y (10 281 immatriculations) ;
- Skoda Elroq (9 289 immatriculations) ;
- BMW iX1 (6 635 immatriculations).