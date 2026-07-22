Lors de la première moitié de l'année 2026, Tesla a fait un beau retour en force au niveau du continen européen. La marque est à nouveau prisé chez nous.
Ces derniers mois, les ventes de voitures électriques ont connu une très belle progression en France. Une montée en puissance portée notamment par la locomotive Tesla, qui avait pourtant du mal dernièrement. Et la tendance qu'on avait pu observer du côté de l'hexagone se retrouve aussi plus largement sur l'ensemble de l'Europe.
Tesla s'empare de deux des trois places du podium des modèles les plus vendus en Europe en 2026
Le premier semestre 2026 a été une bonne période pour les voitures électriques en Europe. Selon des chiffres d'Automotive News Europe, les ventes ont en effet crû de 34,7% durant ce semestre par rapport à la même période l'an dernier - passant de 1,18 million à 1,59 million d'unités vendues.
Et le classement fait la part belle à Tesla, qui pose deux modèles sur le podium des modèles les plus achetés :
- Tesla Model Y - 109 291 unités ;
- Skoda Elroq - 57 561 unités ;
- Tesla Model 3 - 56 580 unités.
La Renault 5 E-Tech est la numéro 4
Et les trois modèles au sommet affichent une croissance de leurs ventes encore supérieure à la moyenne générale des ventes de voitures électriques en Europe. La Skoda Elroq est celle qui a connu la plus forte augmentation (+70,8%), suivie du Tesla Model Y (+59,8%) puis du Tesla Model 3 (+40,4%).
On peut noter que derrière ce trio de tête, c'est un modèle français, l'inévitable Renault 5 E-Tech, qui s'impose. Celui-ci a ainsi été vendu à hauteur 45 629 unités à travers le Vieux Continent durant les six premiers mois de l'année 2026, ce qui correspond à une croissance des ventes de +34,5% par rapport au premier semestre 2025. Un classement qui n'est pas si étonnant, quand on sait que l'usine de Douai avait dû passer en production 24h/24 en janvier dernier pour répondre à la demande.