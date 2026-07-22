Le premier semestre 2026 a été une bonne période pour les voitures électriques en Europe. Selon des chiffres d'Automotive News Europe, les ventes ont en effet crû de 34,7% durant ce semestre par rapport à la même période l'an dernier - passant de 1,18 million à 1,59 million d'unités vendues.

Et le classement fait la part belle à Tesla, qui pose deux modèles sur le podium des modèles les plus achetés :