Forfait mobile à 5,99 euros, téléphone à 69 euros, TV connectée à 29 euros, on peut dire qu'Orange voit grand pour la rentrée. On vous offre un tour d'horizon complet des offres du moment l'opérateur.
Chaque rentrée de septembre, les opérateurs multiplient les offres alléchantes pour séduire de nouveaux abonnés et rendre un peu de pouvoir d'achat à d'autres, et Orange vient de dévoiler les siennes, ce vendredi 28 août 2026. Qu'il s'agisse du premier smartphone à sécuriser pour un collégien, d'un forfait mobile taillé pour un jeune actif, ou de l'envie de regarder le championnat de foot ou sa série préférée sans se ruiner, l'opérateur historique multiplie les promotions jusqu'à début octobre, à base de tarifs réduits, remboursements différés parfois généreux, et quelques surprises côté équipement, comme une smart TV à moins de 30 euros.
Orange multiplie les offres et réductions pour convaincre les jeunes et les parents à la rentrée
Pour équiper un collégien de son premier téléphone sans céder à l'inquiétude parentale, Orange met à nouveau à l'honneur SaferPhone. Ce forfait bridé, doté de 5 Go d'internet mobile et facturé 5,99 euros par mois pour les clients internet de l'opérateur (9,99 euros sinon), bloque les numéros spéciaux, les appels vers et depuis l'étranger, ainsi que les achats de contenus multimédias et de data en plus. Le calcul du tarif est un peu plus subtil qu'il n'y paraît, puisqu'une remise de 4 euros s'applique d'abord sur l'abonnement à 17,99 euros/mois, puis un remboursement de 8 euros/mois vient s'ajouter dès la deuxième facture, après validation, et ce jusqu'aux 18 ans révolus de l'enfant. Le tout, et c'est à savoir, dans la limite de cinq forfaits par offre internet souscrite. Jusqu'au 7 octobre, il est proposé avec un HONOR X5c Plus à 69 euros, avec remboursement de 50 euros inclus. Pas mal.
Pour les parents plus vigilants encore, le pack Protection Enfant est disponible sur demande. Il ajoute un contrôle parental avec de la géolocalisation en temps réel, ainsi qu'une alerte anti-cyberharcèlement active pendant douze mois sur WhatsApp et les réseaux sociaux, développée avec le partenaire SafeBear d'Orange, connu pour travailler aussi avec La Poste Mobile. Un accompagnement personnalisé est proposé lors de l'installation, pour ne laisser personne seul face aux réglages.
On remonte dans la pyramide des âges, avec les 18-26 ans, qui ne sont pas oubliés. Orange propose la Série Spéciale Cheat_Code, un forfait de 200 Go en 5G sans engagement, à 15,99 euros/mois, avec 40 Go utilisables dans 135 destinations. Les nouveaux venus peuvent aussi profiter d'un remboursement différé de 158 euros pour tout smartphone acheté à partir de 300 euros en boutique, du 20 août au 7 octobre. Et cette fois, personne n'est laissé de côté : un bonus reprise, ouvert à tous, clients Orange ou non, sans forfait ni engagement à souscrire, permet de valoriser son ancien téléphone à l'achat d'un modèle reconditionné ou neuf d'une grande marque, jusqu'au 9 septembre.
Fibre, divertissement et sécurité : le plein de bons plans pour la maison
Côté maison maintenant, il y a également beaucoup à dire. Toujours avec les 18-26 ans, ces derniers peuvent souscrire à l'offre Cheat_Code_Fibre à 24,99 euros/mois sans engagement. Ce tarif correspond en réalité à un abonnement à 49,99 euros/mois, assorti d'un remboursement différé de 25 euros/mois à demander soi-même. Du 20 août au 7 octobre, l'offre s'accompagne d'un iPad A16 11 pouces Wi-Fi Argent 128 Go proposé par Orange à 389 euros au lieu de 489, grâce à un remboursement Cheat_Code de 100 euros. Pour les familles, Orange consent aussi une réduction de 5 euros mois sur un second abonnement internet : la Livebox Lite Fibre tombe ainsi à 24,99 euros/mois au lieu de 29,99 euros (avec engagement 12 mois), une aide bienvenue pour un enfant qui quitte le foyer pour étudier.
Pour les amateurs de contenus, et plus particulièrement de sport et de séries, sachez que l'offre Livebox Max Fibre permet d'économiser 5 euros chaque mois pour suivre tous les matchs de Ligue 1+, ainsi que 5 euros/mois par plateforme sur Netflix, Disney+ ou HBO Max. Autre curiosité, notez que dès le 10 septembre et jusqu'aux French Days, la Smart TV Mini Led 50 pouces (127 cm) de Samsung, affichée à 599 euros en prix internet, tombe à 29 euros avec la Livebox Lite Fibre à 37,99 euros/mois, grâce à un remboursement différé de 100 euros par Samsung, moyennant toutefois un long engagement de 24 mois.
Dernier bon plan, enfin, les clients Livebox Max Fibre (facturée 47,99 euros/mois pendant 12 mois pour les nouveaux abonnés, puis 57,99 euros, avec un engagement de 12 mois) peuvent sécuriser leur appartement pour seulement 10 euros/mois en souscrivant à l'offre Orange Maison Protégée (même titulaire exigé pour les deux abonnements). Si elle est affichée à 30 euros/mois pour un appartement, l'offre est en fait compensée par une remise de 20 euros/mois sur la facture internet ; et comptez 10 euros/mois de plus pour une maison, avec là aussi un engagement de 12 mois et les deux premiers mois offerts. Et pour les nouveaux inscrits à Orange Money, le tout premier transfert d'argent depuis la France vers l'un des plus de trente pays africains couverts ne coûte rien.
Reste à voir si les autres opérateurs, qui dégainent traditionnellement leurs propres offensives tarifaires à cette période, joueront la surenchère dans les prochains jours.
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