Pour équiper un collégien de son premier téléphone sans céder à l'inquiétude parentale, Orange met à nouveau à l'honneur SaferPhone. Ce forfait bridé, doté de 5 Go d'internet mobile et facturé 5,99 euros par mois pour les clients internet de l'opérateur (9,99 euros sinon), bloque les numéros spéciaux, les appels vers et depuis l'étranger, ainsi que les achats de contenus multimédias et de data en plus. Le calcul du tarif est un peu plus subtil qu'il n'y paraît, puisqu'une remise de 4 euros s'applique d'abord sur l'abonnement à 17,99 euros/mois, puis un remboursement de 8 euros/mois vient s'ajouter dès la deuxième facture, après validation, et ce jusqu'aux 18 ans révolus de l'enfant. Le tout, et c'est à savoir, dans la limite de cinq forfaits par offre internet souscrite. Jusqu'au 7 octobre, il est proposé avec un HONOR X5c Plus à 69 euros, avec remboursement de 50 euros inclus. Pas mal.