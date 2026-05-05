Le service de paiement mobile Orange Money annonce s'associer avec celui de FDJ United, Nirio, pour étendre sa présence physique en France à plus de 9 000 bars-tabacs et permettre des dépôts en espèces.
Orange Money est le service de paiement sur mobile de l'opérateur historique français, qui permet d'envoyer de l'argent depuis son smartphone. Il était jusqu'ici cantonné à 2 400 points physiques dans le pays, mais il peut désormais être rechargé en espèces dans plus de 9 000 bars-tabacs du réseau FDJ, portant son réseau total à 11 400 adresses, comme les deux entreprises l'annoncent ce mardi 5 mai 2025. Cette expansion couvre d'ailleurs la métropole, mais aussi la Réunion, Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.
Orange Money mise sur les bars-tabacs pour ancrer le paiement mobile en France
Il faut bien comprendre qu'Orange Money n'est pas un nouveau venu dans les services financiers mobiles. Lancé en Afrique dès 2008, le service y compte aujourd'hui plus de 47 millions de clients fidèles. En Europe, il est présent dans onze pays, dont la France, l'Allemagne, la Belgique ou encore le Portugal, et s'utilise depuis l'application Orange Money Europe, disponible sur smartphone.
C'est en France qu'Orange Money franchit aujourd'hui un vrai cap. En s'associant à Nirio, le service de paiement de FDJ United, le groupe derrière le Loto et EuroMillions, le portefeuille mobile entre dans plus de 9 000 bars-tabacs-presses qui utilisent déjà cette solution. Son réseau de points physiques passe, nous le disions, de 2 400 à 11 400 adresses, réparties en métropole et dans les cinq départements d'outre-mer concernés.
Comment ça marche ? L'utilisateur ouvre l'application Orange Money Europe, voit s'afficer un QR code généré automatiquement, qu'il n'a ensuite qu'à montrer au buraliste, qui encaisse les espèces et crédite le compte en temps réel. « Ce partenariat avec Nirio marque une étape clé dans notre développement en France », se satisfait Laetitia Orsini-Sharps, directrice Grand Public d'Orange France.
Nirio, la passerelle entre le cash et le numérique
Nirio, le service de paiement de FDJ United, est arrivé dans les bars-tabacs en janvier 2023. La marque y a d'abord permis de régler certaines factures du quotidien ou des péages sans barrière physique, ce qu'on appelle le flux libre. Depuis 2024, elle est allée plus loin en proposant ses propres offres de compte et de carte bancaire.
Son objectif est de devenir le premier réseau de paiement et d'encaissement de proximité en France. Pour Raphaël Botbol, CEO de la division Payment & Services chez FDJ United, « les innovations de paiement les plus utiles sont celles qui savent aussi rester proches des usages du quotidien ». Une conviction que ce partenariat avec Orange Money montre assez bien, semble-t-il.
Au-delà des dépôts en espèces, rappelons qu'Orange Money Europe permet d'envoyer de l'argent vers plus de 30 destinations africaines, du Sénégal à l'Égypte, en passant par la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. L'application propose aussi le rechargement de crédit voix et data sur mobile, et accepte les paiements via Apple Pay et Google Pay.