Orange Money est le service de paiement sur mobile de l'opérateur historique français, qui permet d'envoyer de l'argent depuis son smartphone. Il était jusqu'ici cantonné à 2 400 points physiques dans le pays, mais il peut désormais être rechargé en espèces dans plus de 9 000 bars-tabacs du réseau FDJ, portant son réseau total à 11 400 adresses, comme les deux entreprises l'annoncent ce mardi 5 mai 2025. Cette expansion couvre d'ailleurs la métropole, mais aussi la Réunion, Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.