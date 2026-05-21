Jusqu'au 26 juillet 2026, tous les abonnés Orange internet et mobile vont gratuitement profiter de l'option L'Équipe incluse pendant deux mois, en suivant les analyses et commentaires de la rédaction pour suivre les Bleus à la loupe. On aime ou on aime pas, mais au moins, c'est un petit plus. Après ces deux mois, notez que l'option passera à 9,99 euros par mois sans engagement, il faudra donc penser à se désengager. En parallèle, depuis le 18 mai et jusqu'au 10 juin, 500 maillots officiels de l'Équipe de France sont à gagner sur le site d'Orange, avec un tirage au sort prévu le 12 juin. Ça, c'est fait.