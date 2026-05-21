À l'approche du Mondial de football, Orange a dégainé jeudi une salve d'offres sport, avec abonnement L'Équipe offert, Smart TV Samsung à prix plancher, et des partenariats avec Google et Motorola. L'opérateur met le paquet.
C'est ce jeudi 21 mai qu'Orange a choisi pour annoncer une batterie d'avantages taillés pour les fans de sport, et en particulier les supporters des Bleus à l'aube de la Coupe du monde de foot déjà placée à haut risque cyber, qui a lieu aux États-Unis, au Mexique et Canada à partir du 11 juin. Au menu, les abonnés vont pouvoir profiter de deux mois gratuits sur L'Équipe, d'une Smart TV Samsung QLED 55 pouces à prix cassé, et de packs mobiles exclusifs en partenariat avec Google et Motorola. De quoi couvrir tous les fronts, du téléphone au grand écran. Voyons tout cela ensemble.
Avant la Coupe du monde, Orange offre deux mois de L'Équipe à ses abonnés pour le Mondial 2026
Jusqu'au 26 juillet 2026, tous les abonnés Orange internet et mobile vont gratuitement profiter de l'option L'Équipe incluse pendant deux mois, en suivant les analyses et commentaires de la rédaction pour suivre les Bleus à la loupe. On aime ou on aime pas, mais au moins, c'est un petit plus. Après ces deux mois, notez que l'option passera à 9,99 euros par mois sans engagement, il faudra donc penser à se désengager. En parallèle, depuis le 18 mai et jusqu'au 10 juin, 500 maillots officiels de l'Équipe de France sont à gagner sur le site d'Orange, avec un tirage au sort prévu le 12 juin. Ça, c'est fait.
Pour les matchs en grand format, Orange propose la Smart TV Samsung QLED 55 pouces à 49 euros, contre 449 euros chez le fournisseur en ligne, à condition évidemment de choisir ses offres Livebox + Smart TV. La Série Spéciale Livebox Fibre + Smart TV est accessible à 37,99 euros/mois jusqu'au 19 juillet avec une vieillissante… Livebox 5, et un engagement de 24 mois qui pique.
La chaîne Eurosport 1 est aussi incluse dans les offres Livebox Classic, Up et Max, et ce jusqu'au 31 janvier 2029. À partir de maintenant, les abonnés peuvent accéder à des événements comme le Tour d'Italie cycliste, le Tour de France, l'US Open, les 24 heures du Mans et d'autres.
Des offres mobiles au service du supporter connecté
Orange annonce aussi s'associer à Google, un partenaire officiel de la Fédération française de Football, pour chouchouter les supporters férus de technologie. Par exemple, l'achat d'un Pixel 10, 10 Pro ou 10 Pro XL chez Orange donne droit à un Google TV Streamer 4K et un Pixelsnap FFF en cadeau. Un duo d'accessoires conçu, indique l'opérateur, pour prolonger l'expérience Coupe du monde bien au-delà du seul smartphone.
Par ailleurs, du 21 juin au 21 juillet, le Pixel 10a entrera dans la danse à un tarif agressif, proposé à 99 euros au lieu de 319 euros, avec un forfait 80 Go 5G à 22,99 euros/mois. Attention toutefois, un engagement de 24 mois est là-aussi requis.
De son côté, Motorola, partenaire officiel de la FIFA, mise sur l'exclusivité chez Orange avec son Pack supporter. Pour l'achat d'un Edge 70 ou Edge 70 Fusion, un maillot exclusif et une tablette Lenovo sont offerts. Un pack clairement pensé pour les fans qui veulent vivre la compétition sur tous les écrans à la fois et privilégier la fiabilité du réseau Orange.