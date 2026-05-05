Depuis le mois de novembre, SFR offre à ses abonnés une remise mensuelle sur une plateforme de streaming au choix, on dit bien « au choix » : soit une réduction de 3 euros par mois avec la Fibre Power, soit 5 euros par mois avec la Fibre Premium. Et cette possibilité, qui était initialement valable sur Netflix, Disney+ et Ciné+ OCS, s'ouvre désormais à beIN SPORTS jusqu'au 27 juillet. Mais il s'agit bien d'un choix, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas prétendre à avoir Disney+ à -5 € et beIN à -5 euros, si vous êtes abonné SFR Fibre Premium, ce sera l'une ou l'autre.