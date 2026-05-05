SFR propose désormais beIN SPORTS dans ses abonnements Fibre, avec jusqu'à 5 euros de réduction par mois sur la chaîne. Une offre lancée ce mardi, avant la Coupe du Monde de foot, que beIN diffusera en intégralité.
À partir de ce mardi, les abonnés SFR Fibre Power et Fibre Premium peuvent accéder à beIN SPORTS avec une réduction de 3 ou 5 euros par mois respectivement. La chaîne, diffuseur officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui débute d'ailleurs le 11 juin, retransmettra l'intégralité des matchs du tournoi. Mais son catalogue est aussi garni de la Liga espagnole ou encore la NBA.
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beIN SPORTS chez SFR, une offre taillée pour la Coupe du Monde FIFA 2026
Bonne nouvelle pour les amateurs de sport. Depuis ce mardi 5 mai, beIN SPORTS est intégrée aux offres Fibre de SFR pour une durée délimitée, du 5 mai au 27 juillet 2026, ce qui permettra aux fans de foot de suivre pour quelques euros de moins la Coupe du Monde de foot 2026, dont la chaîne est le diffuseur officiel en France, et qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Vous l'aurez compris, ce n'est évidemment pas une coïncidence. Il faut dire qu'il y a pire, comme produit d'appel.
Le bouquet beIN SPORTS ne s'arrête pas au Mondial, puisqu'on y retrouve du football européen avec la Bundesliga, la Liga, la Ligue 2 chez nous en France, mais aussi la Coupe de France. On retrouve même certains matchs de NBA sur beIN SPORTS, puisque la nuit derrière, la chaîne diffusait le premier match entre les Spurs et les Wolves, premier match du second tour des play-offs qui oppose les Français Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Le dernier cité est sorti vainqueur du match de la nuit (104-102). Ajoutons que beIN SPORTS propose dans son offre le replay et la diffusion sur deux écrans simultanément.
Petite précision qui a son importance : insistons là-dessus, seules les offres SFR Fibre Power (36,99 euros/mois) et Fibre Premium (45,99 euros/mois) ouvrent droit à beIN SPORTS avec remise. Les offres Fibre Starter et Fibre Power S, des propositions plus d'entrée de gamme, restent sur le banc de touche. Sauf que pour avoir beIN à moindres frais, il faut faire un choix, on vous explique.
Seules deux offres éligibles
Depuis le mois de novembre, SFR offre à ses abonnés une remise mensuelle sur une plateforme de streaming au choix, on dit bien « au choix » : soit une réduction de 3 euros par mois avec la Fibre Power, soit 5 euros par mois avec la Fibre Premium. Et cette possibilité, qui était initialement valable sur Netflix, Disney+ et Ciné+ OCS, s'ouvre désormais à beIN SPORTS jusqu'au 27 juillet. Mais il s'agit bien d'un choix, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas prétendre à avoir Disney+ à -5 € et beIN à -5 euros, si vous êtes abonné SFR Fibre Premium, ce sera l'une ou l'autre.
Pour un abonnement Fibre Premium, pour 45,99 euros/mois, vous pouvez prétendre à un débit jusqu'à 8 Gb/s en Wi-Fi 7, deux répéteurs, une connexion garantie, des appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe, et 5 euros économisés chaque mois sur beIN SPORTS.
La logique commerciale de SFR, qui a accepté l'offre de 20 milliards d'euros de ses concurrents Orange, Free et Bouygues, il n'est plus question de tarifs fixes sans promotion permanente, mais de remises ciblées sur des contenus à fort rayonnement. La Coupe du Monde n'arrive que tous les quatre ans, alors autant transformer l'essai au bon moment, même si la formule est empruntée à un jeu où le ballon, lui, est oval.