Depuis le mois de janvier, Bouygues Telecom rythme l'année de son trentième anniversaire par une grosse par mois, du Giga Jackpot à 100 000 euros jusqu'au bouquet TV Jeunesse offert ce mois-ci. Ce jeudi 27 août, l'opérateur a donc gardé ses nouvelles bonnes habitudes avec deux animations dévoilées coup sur coup : un jeu autour de Zootopie 2, qui débarque aujourd'hui même sur la plateforme Disney+, avec un séjour offert dans un parc zoologique aux clients B.IG, et un vaste Jeu du Cinéma ouvert à tous dès le 7 septembre, et des milliers de places à la clé. On fait le point.