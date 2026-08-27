La fête se poursuit pour Bouygues Telecom qui, pour ses 30 ans, lance deux nouveaux jeux concours avec un séjour dans un parc zoologique et 20 000 places de cinéma à gagner via son Jeu du Cinéma, dès septembre.
Depuis le mois de janvier, Bouygues Telecom rythme l'année de son trentième anniversaire par une grosse par mois, du Giga Jackpot à 100 000 euros jusqu'au bouquet TV Jeunesse offert ce mois-ci. Ce jeudi 27 août, l'opérateur a donc gardé ses nouvelles bonnes habitudes avec deux animations dévoilées coup sur coup : un jeu autour de Zootopie 2, qui débarque aujourd'hui même sur la plateforme Disney+, avec un séjour offert dans un parc zoologique aux clients B.IG, et un vaste Jeu du Cinéma ouvert à tous dès le 7 septembre, et des milliers de places à la clé. On fait le point.
Zootopie 2 permet à des clients Bouygues Telecom de gagner un séjour atypique, mais pas que
Chronologie des médias oblige, le film d'animation Zootopie 2 fait aujourd'hui son entrée dans le catalogue Disney+, après avoir été un succès énorme au box-office français, fort de ses 9 millions d'entrées. Bouygues Telecom en profite donc pour lancer une animation dédiée à ses abonnés B.IG. Du 27 août au 14 septembre, direction la (nouvelle) rubrique « Ensemble » de l'application mobile pour répondre à un quiz thématique et tenter de faire partie des heureux gagnants.
À la clé, il y a un séjour plutôt sympa. Bouygues Telecom propose deux nuits en lodge premium au cœur d'un parc zoologique français, pour quatre personnes, dans le détail deux adultes et deux enfants. Le lot comprend aussi une visite des coulisses, réservée aux seuls résidents des lodges et accompagnée d'un guide expert, pour découvrir comment les équipes du parc prennent soin des animaux au quotidien. Une enveloppe de 1 000 euros vient compléter l'aventure, pour les repas, cadeaux et souvenirs.
Les participants les plus chanceux ne repartiront pas les mains vides pour autant, puisque 100 figurines Zootopie 2 à l'effigie des personnages du film seront également distribuées. Pour rappel, les abonnés B.IG profitent aussi d'une remise de 5 euros sur leur abonnement Disney+ standard.
20 000 places de cinéma à décrocher dès septembre
L'autre temps fort de cette rentrée anniversaire de Bouygues Telecom, c'est le Jeu du Cinéma, ouvert du 7 au 27 septembre à l'ensemble des clients de l'opérateur, fixe comme mobile. Bouygues donne une nouvelle fois rendez-vous dans la rubrique « Ensemble » de l'application pour tenter sa chance. Un jeu résolument grand public, puisqu'il s'adresse à tous les clients, sans distinction.
Les dotations, mises en place en partenariat avec Ciné Chèque, atteignent 20 000 places de cinéma à gagner, d'une valeur unitaire de 9,95 euros et valables dans plus de 1 000 salles partenaires en France, ainsi que 30 pass annuels offerts pour quatre personnes. Une fois le code de participation enregistré sur la plateforme CinéFacile, les places sont envoyées par voie électronique à l'adresse e-mail du gagnant. Ils sont utilisables sept jours sur sept, à toutes les séances et sans complément de prix (à l'exception éventuelle des projections 3D, IMAX, salles Premium ou événements spéciaux), pendant douze mois à compter de leur réception.
Depuis le début de l'année en tout cas, Bouygues Telecom a multiplié les attentions, avec un jackpot à 100 000 euros, l'Extra Bbox offertes aux 3 000 clients les plus fidèles, un mois de VOD, Ciné+ OCS gratuit, l'abonnement Cafeyn, et les 10 000 exemplaires d'un jeu de société pensé pour reconnecter les familles, ou encore bouquet Jeunesse. L'opérateur a décidé de faire de son anniversaire un véritable marathon de cadeaux, qui nous promet encore quelques belles surprises avant la fin de l'année.
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