Précisons que l'offre s'accompagne d'un support professionnel dédié, avec une ligne téléphonique disponible du lundi au samedi, ainsi qu'une session de prise en main par visio pour bien démarrer. « Démocratiser l'accès aux meilleures technologies et à la performance pour les entreprises, et rendre encore plus abordable notre Bbox Pro Fibre en est la parfaite illustration », résume Sylvain Plagne, directeur Marketing de la division Entreprises de Bouygues Telecom. Voilà en tout cas une sacrée réponse de Bouygues à son concurrent Orange, qui dévoilait il y a quelques jours des offres en cascade avant la Coupe du monde de foot.