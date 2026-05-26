Bouygues Telecom souffle ses 30 bougies avec une salve d'offres anniversaire inédites et des jeux aux lots généreux, annoncés ce mardi. Tous les clients de l'opérateur, particuliers ou professionnels, sont concernés.
Les amateurs qui ont un peu de bouteille se souviennent qu'en 1996, Bouygues Telecom lançait le premier forfait mobile, en bousculant à jamais le marché des télécoms français. Trente ans plus tard, l'opérateur célèbre l'événement avec des offres spéciales à 30 euros par mois et deux jeux concours aux dotations plutôt généreuses, jusqu'à 150 000 euros, dont nous prenons connaissance ce mardi 26 mai.
Bbox, forfait 5G et jeux exclusifs, Bouygues Telecom ne fait pas les choses à moitié
Pour célébrer l'événement, Bouygues Telecom lance son offre Bbox Anniversaire à 30 euros par mois, avec engagement de 12 mois et Amazon Prime inclus pendant deux ans. On retrouve la Bbox Wi-Fi 6E de l'opérateur, des débits allant jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi, ainsi que 180 chaînes au minimum avec deux décodeurs TV, et l'application b.tv.
Notez que ce tarif est permanent pour les abonnés qui couplent leur box avec un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go ou plus, dont pour les clients BiG. Pour tous les autres, les 30 euros s'appliquent uniquement la première année, avant de grimper à 37 euros par mois à partir de la suivante.
L'opérateur lance également un Forfait Anniversaire 30 ans avec un téléphone à 30 euros par mois pendant un an, puis 40 euros après 12 mois. On a ici une enveloppe data généreuse, utilisable partout dans le monde, ou presque. En France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse, on dispose ainsi de 350 Go en 5G. Et pour les escapades plus lointaines (États-Unis, Maroc, Canada, Japon et plus de 150 destinations au total), le forfait est doté de 40 Go supplémentaires, sans frais cachés ni changement de SIM.
Pour compléter le tableau, deux jeux concours sont disponibles du 26 mai au 23 juin, directement depuis la rubrique « Ensemble » de l'application Bouygues Telecom. Le premier, baptisé « L'instant gagnant », fonctionne comme un tirage au sort quotidien. Dans le détail, chaque jour, les clients peuvent tenter leur chance pour remporter l'un des nombreux lots, dont 30 Golden SIM, autrement dit, un forfait 5G sans engagement avec 350 Go d'internet à la clé.
Des jeux et des professionnels qui n'ont pas été oubliés
Le second jeu, « Je remonte le temps », mise sur la nostalgie et l'interactivité. Les participants explorent cinq scénettes qui reconstituent chacune une époque marquante des trente dernières années, et doivent y repérer des objets connectés dissimulés dans le décor. Chaque objet trouvé augmente leurs chances d'être tirés au sort. Le 24 juin 2026, les gagnants repartiront avec l'un des plus de 1 000 cadeaux mis en jeu, parmi des enceintes Marshall, des montres Ice-Watch Smart 2, des appareils Polaroid, des Chromebook GO Samsung ou, coup de chance ultime, avec le lot unique de 150 000 euros.
Les professionnels qui boudaient déjà dans leur coin ont aussi leur cadeau d'anniversaire. Bouygues Telecom Pro propose en effet une Bbox Pro Fibre à 30 euros HT par mois, disponible uniquement sur son site web jusqu'au 23 juin. Concrètement, cette offre délivre une connexion fibre pouvant atteindre 1 Gbit/s, le tout avec le Wi-Fi 6 pour une couverture optimale dans les locaux. Cerise sur le gâteau, si la fibre venait à flancher, une connexion 4G de secours prendrait automatiquement le relais, sans coupure ni intervention manuelle.
Précisons que l'offre s'accompagne d'un support professionnel dédié, avec une ligne téléphonique disponible du lundi au samedi, ainsi qu'une session de prise en main par visio pour bien démarrer. « Démocratiser l'accès aux meilleures technologies et à la performance pour les entreprises, et rendre encore plus abordable notre Bbox Pro Fibre en est la parfaite illustration », résume Sylvain Plagne, directeur Marketing de la division Entreprises de Bouygues Telecom. Voilà en tout cas une sacrée réponse de Bouygues à son concurrent Orange, qui dévoilait il y a quelques jours des offres en cascade avant la Coupe du monde de foot.