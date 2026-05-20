Bouygues Telecom continue de fêter ses 30 ans, en offrant chaque mois un nouveau cadeau à ses abonnés. Cette fois, il s'agit de l'abonnement à la plateforme de journaux et de magazine Cafeyn.
L'opérateur Bouygues Telecom aura attendu ce mercredi 20 mai 2026 pour annoncer la bonne nouvelle. À l'occasion de ses 30 ans, il offre à ses clients mobile six mois d'abonnement à Cafeyn, une option qu'il faut d'habitude souscrire pour profiter de 2 500 journaux et magazines. Les abonnés ont la possibilité de souscrire à cette option, gratuite pendant 6 mois, depuis l'application mobile Bouygues Telecom.
Bouygues Telecom offre Cafeyn à ses abonnés mobile
Cafeyn, qui est accessible aussi bien sur téléphone, tablette ou ordinateur, depuis l'application dédiée ou le web, est donc offert pendant six mois à tout client mobile de Bouygues Telecom, qui profiterait de cette gratuité avant le 7 janvier 2026.
Bouygues Telecom explique que l'accès à Cafeyn reste soumis à la création d'un compte, ainsi qu'à l'acceptation des conditions générales d'utilisation et de la politique de confidentialité du service. Si vous avez déjà un abonnement en cours chez Cafeyn, en théorie, vous ne pouvez pas en profiter.
L'opérateur ajoute que cette option est à activer sur l'espace client ou sur l'application Bouygues Telecom. Attention, vous n'aurez pas à vous « prendre la tête » lorsque les six mois seront écoulés. On nous explique qu'« au-delà des six mois, le client n'aura plus accès au service ».
Bouygues Telecom fête ses 30 ans en 2026
Bouygues Telecom, qui organisait mardi la soirée de célébration de ses 30 ans depuis la Bourse de Commerce à Paris, continue de fêter avec succès cet anniversaire. On rappelle qu'au mois de janvier, l'opérateur offrait 100 000 euros à abonné B&YOU. En février, les nouvelles Extra Box étaient carrément données aux 3 000 clients fidèles depuis 30 ans à Bouygues Telecom.
En mars, il offrait un film en VOD et faisait gagner un téléphone Samsung Galaxy chaque jour, avant de fournir le mois suivant un accès à CINÉ+ OCS à tous ses clients, pendant un mois. Plutôt malin dans sa communication, et porté depuis deux bonnes années maintenant par un vent d'innovation, Bouygues Telecom continue de s'affirmer face à ses concurrents.