Faire d'un vendredi 13 une date potentiellement porte-bonheur, voilà le pari de Bouygues Telecom. L'opérateur qui fête cette année son trentième anniversaire et l'a déjà célébré avec plusieurs annonces majeures au début du mois, propose désormais le « Giga Jackpot », un concours exclusif cette fois destiné à sa clientèle B&YOU. Un seul gagnant, une seule somme en jeu, mais quelle somme : 100 000 euros sonnants et trébuchants attendent leur heureux propriétaire le 13 février prochain.