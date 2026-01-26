Bouygues Telecom fera du vendredi 13 février en jour de chance pour ses clients B&YOU. Un tirage au sort mettra en jeu 100 000 euros pour célébrer les 30 ans de l'opérateur.
Faire d'un vendredi 13 une date potentiellement porte-bonheur, voilà le pari de Bouygues Telecom. L'opérateur qui fête cette année son trentième anniversaire et l'a déjà célébré avec plusieurs annonces majeures au début du mois, propose désormais le « Giga Jackpot », un concours exclusif cette fois destiné à sa clientèle B&YOU. Un seul gagnant, une seule somme en jeu, mais quelle somme : 100 000 euros sonnants et trébuchants attendent leur heureux propriétaire le 13 février prochain.
Un jackpot de 100 000 euros pour les clients B&YOU
Le principe de ce jeu-concours organisé par Bouygues Telecom tient en quelques lignes. Depuis ce lundi 26 janvier et jusqu'au 12 février 2026 à 23h59, les clients B&YOU peuvent s'inscrire gratuitement via l'application Bouygues Telecom. Seule condition, être majeur et disposer d'une ligne mobile B&YOU active en France métropolitaine. Le tirage au sort se déroulera le vendredi 13 février sous contrôle d'un commissaire de justice.
Si vous utilisez une carte SIM physique, l'activation de votre ligne peut nécessiter jusqu'à une semaine. Mieux vaut donc anticiper pour ne pas rater le coche. La ligne doit impérativement être active avant la date butoir du 12 février, ajoute l'opérateur.
L'opération joue la carte du 100% numérique et de la simplicité. Quelques clics suffisent pour participer à ce tirage au sort qui pourrait changer la vie de l'un des participants. Reste maintenant à croiser les doigts.
Un cadeau pour célébrer 30 ans d'histoire
Bruno Duarte, le directeur Grand Public de Bouygues Telecom, explique que « pour nos 30 ans, nous avons voulu remercier nos clients B&YOU avec une opération qui leur ressemble : simple, digitale et pleine de surprises ». Le choix du vendredi 13, jour traditionnellement associé aux superstitions, n'est évidemment pas anodin.
Si vous suivez l'actualité de Bouygues Telecom, vous aurez noté que l'entreprise a déjà fait une surprise originale à environ 3 000 de ses abonnés, les seuls qui lui sont fidèles depuis trois décennies. L'opérateur, qui a lancé la semaine dernière une Extra Box 5G que nous avons largement pu vous présenter sur Clubic, a décidé d'offrir l'appareil à ces fameux abonnés.