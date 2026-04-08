Bouygues Telecom continue de régaler ses abonnés. Pour ses 30 ans, qu'il célèbre tout au long de l'année 2026, l'opérateur met les petits plats dans les grands. Et comme chaque mois revient à faire une nouvelle surprise, cette fois, Bouygues annonce offrir à tous ses clients l'accès à Ciné+ OCS pendant un mois, et laisse en plus du temps à ces derniers pour activer l'option. On vous explique tout.