L'opérateur Bouygues Telecom a annoncé, mercredi, offrir à l'ensemble de ses clients l'accès au bouquet Ciné+ OCS pendant un mois. Un nouveau cadeau en cette année anniversaire.
Bouygues Telecom continue de régaler ses abonnés. Pour ses 30 ans, qu'il célèbre tout au long de l'année 2026, l'opérateur met les petits plats dans les grands. Et comme chaque mois revient à faire une nouvelle surprise, cette fois, Bouygues annonce offrir à tous ses clients l'accès à Ciné+ OCS pendant un mois, et laisse en plus du temps à ces derniers pour activer l'option. On vous explique tout.
Ciné+ OCS gratuit chez Bouygues Telecom : comment activer l'offre 1 mois offert
L'anniversaire de Bouygues Telecom se poursuit. Ce mercredi 8 avril 2026, l'opérateur a annoncé offrir Ciné+ OCS à tous ses clients, pendant un mois. Dans le détail, les clients Bbox, donc ceux qui ont une box internet auprès de l'opérateur, y ont accès depuis l'interface d'accueil de leur Bbox, directement dans la rubrique Ciné+ OCS.
Les clients qui ont un forfait mobile chez Bouygues Telecom peuvent profiter du bouquet directement depuis l'application gratuite b.tv. Dans les deux cas, l'option peut être activée au plus tard le 27 avril. Dès l'activation, elle permet de profiter d'un mois complet (et gratuit) de Ciné+ OCS.
Évidemment, ceux qui sont déjà abonnés aux services Ciné+ OCS ou Bouquet TV Bbox Ciné ne verront pas leur situation bouger. Même chose pour ceux qui n'ont pas de téléphone portable compatible ni de décodeur TV. « À la fin du mois offert, l'accès sera désactivé », précise bien Bouygues Telecom.
Bouygues Telecom fête son anniversaire comme il se doit
Toutes celles et ceux qui profiteront de Ciné+ OCS pendant un mois pourront se délecter de contenus assez sympas, comme les films et séries Le Comte de Monte-Cristo, The Walking Dead – Dead City, Gladiator II, Anora ou encore Sonic 3.
Bouygues Telecom ne fait en tout cas pas les choses à moitié pour son anniversaire. Chaque mois, l'opérateur fait une nouvelle surprise à ses clients. En janvier, B&YOU avait lancé un jeu et fait gagner 100 000 euros à un abonné, avec un « Giga Jackpot ».
Le mois suivant, en marge de la sortie de sa Bbox 5G et du décodeur b.tv, Bouygues Telecom avait annoncé offrir à ses 3 000 clients historiques (les seuls abonnés depuis 30 ans) une Extra Bbox, qui permet de bénéficier d'une connexion de secours instantanée. Enfin, le mois dernier, l'opérateur avait offert un film en VOD et un Samsung Galaxy à gagner par jour.