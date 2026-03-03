Pour ses 30 ans, Bouygues Telecom continue de choyer ses clients. Cette fois, l'opérateur leur offre des films en VOD mais aussi des Samsung Galaxy, qui sont à gagner tout au long du mois de mars.
Décidément, Bouygues Telecom ne lésine pas pour souffler ses 30 bougies. Lundi, l'opérateur a dévoilé deux nouvelles opérations pour célébrer son anniversaire, avec un film offert chaque jour aux abonnés Bbox via la rubrique VOD, et un Samsung Galaxy à remporter quotidiennement pour les clients mobile. Après les multiples annonces sur le fixe du mois de janvier, Bouygues Telecom continue d'occuper l'espace dans les télécoms.
Bouygues Telecom multiplie les petites et grandes attentions envers ses abonnés depuis le début de l'année
Du 4 mars au 2 avril, les abonnés Bbox vont découvrir chaque jour un nouveau film gratuitement, accessible directement dans la rubrique VOD de leur box. Trente jours, donc, et trente films, dont on peut profiter sans abonnement supplémentaire ni frais cachés. Le processus est simple, assez généreux, et plutôt dans l'esprit des 30 ans que l'opérateur célèbre tout au long de cette année.
Bouygues Telecom avait déjà annoncé offrir son Extra Bbox, un petit boîtier qui prend automatiquement le relais en cas de coupure internet, à ses quelque 3 000 clients de la première heure, ceux abonnés depuis la naissance de l'opérateur, il y a trois décennies. Un geste fort, réservé aux plus fidèles, qui donne le ton de cette année anniversaire.
Et le mois dernier, B&YOU, la marque à bas prix de l'opérateur, avait mis en jeu un « Giga Jackpot » de 100 000 euros, dont le gagnant fut sélectionné par tirage au sort le… vendredi 13 février, ça ne s'invente pas ! Bouygues Telecom construit ainsi, mois après mois, un programme d'anniversaire plutôt riche, mine de rien.
Un Samsung Galaxy chaque jour, les clients mobile ont aussi leur mot à dire
Bouygues Telecom chérit ses abonnés sur le fixe, mais n'oublie pas pour autant le monde du mobile. Du 2 au 31 mars, les clients sont invités à tenter leur chance chaque jour depuis la page d'accueil de l'application Bouygues Telecom pour gagner un smartphone. Trois modèles Samsung sont en jeu, avec le Galaxy S26, le S25 FE et l'A26 5G.
Le principe est simple, et pour être très clair, chaque jour du mois, un nouveau Samsung Galaxy est mis en jeu dans l'appli. On l'ouvre, on tente sa chance, et un client repart avec un nouveau smartphone.
Au fond, Bouygues Telecom propose des célébrations tournées vers ses abonnés, plutôt que vers lui-même, une très bonne publicité pour lui, forcément. Entre la Bbox 5G Wi-Fi 7 lancée en début d'année, les Extra Bbox offertes aux fidèles de la première heure, et ces opérations de mars, l'opérateur semble avoir trouvé sa façon bien à lui de marquer le coup.