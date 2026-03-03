Bouygues Telecom chérit ses abonnés sur le fixe, mais n'oublie pas pour autant le monde du mobile. Du 2 au 31 mars, les clients sont invités à tenter leur chance chaque jour depuis la page d'accueil de l'application Bouygues Telecom pour gagner un smartphone. Trois modèles Samsung sont en jeu, avec le Galaxy S26, le S25 FE et l'A26 5G.