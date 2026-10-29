SFR est sur le point de disparaître. Mais ça n'empêche pas ses abonnements d'augmenter entretemps !
C'est le tube du moment. Les abonnements des forfaits dans les télécommunications augmentent un peu partout, que ce soit du côté des marques plutôt premier prix comme Sosh, que chez chez un opérateur comme Orange.Et SFR, dont le rachat par les trois autres opérateurs français est en cours, n'échappe pas au phénomène. Bien au contraire, comme on peut le voir avec cette nouvelle information !
Beaucoup d'abonnés SFR viennent de recevoir un mail indiquant une hausse de leur abonnement
La saison de l'inflation n'est pas terminée du côté de SFR. Car après RED by SFR, SFR augmente à son tour les prix, d'après des retours dans nos confrères de chez AlloForfait se font l'écho.
Et contrairement à ce qu'on a pu entendre chez d'autres opérateurs dernièrement, ici un certain nombre d'abonnés ont reçu un mail indiquant une hausse du tarif pouvant toucher autant un forfait mobile qu'un abonnement internet fixe. Et ça peut vite chiffrer quand un foyer est habitué de SFR.
Vous ne pouvez pas refuser… mais vous pouvez résilier !
Un client fait ainsi remarquer sur X qu'en deux mois, le foyer a pris 15 euros par mois en plus sur la facture, pour un box internet et trois forfaits mobiles - soit 180 euros en plus sur un an. Et, il faut le rappeler, il n'est pas possible de refuser une augmentation tarifaire de ce genre.
Le seul recours de l'abonné ici est de résilier le ou les abonnements. Il est permis de quitter ainsi un contrat dans cette situation pendant 4 mois à partir de la réception de l'annonce - et ce, sans frais ni pénalité. Une résiliation qui peut se faire par le courrier traditionnel, ou bien directement en ligne. Et vous, vous avez reçu une (mauvaise) nouvelle vous faisant état d'une telle hausse de tarif ?