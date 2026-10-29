Un client fait ainsi remarquer sur X qu'en deux mois, le foyer a pris 15 euros par mois en plus sur la facture, pour un box internet et trois forfaits mobiles - soit 180 euros en plus sur un an. Et, il faut le rappeler, il n'est pas possible de refuser une augmentation tarifaire de ce genre.

Le seul recours de l'abonné ici est de résilier le ou les abonnements. Il est permis de quitter ainsi un contrat dans cette situation pendant 4 mois à partir de la réception de l'annonce - et ce, sans frais ni pénalité. Une résiliation qui peut se faire par le courrier traditionnel, ou bien directement en ligne. Et vous, vous avez reçu une (mauvaise) nouvelle vous faisant état d'une telle hausse de tarif ?