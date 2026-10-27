Pour les clients, il n'y a pas franchement d'urgence. Dans une FAQ publiée le 19 octobre, l'ARCEP, le régulateur des télécoms, rappelle qu'aucune démarche n'est nécessaire, que chacun conserve son numéro de téléphone et que SFR est tenu à ses obligations de couverture et de qualité de service. Le sort des box et des décodeurs, en revanche, n'est pas tranché. Une fois l'opération autorisée, les repreneurs prévoient trente mois de transition, pilotés par une structure commune, avec une migration qui pourrait s'étirer jusqu'à mi-2030, avant que la marque SFR ne s'efface. Dans l'intervalle, SFR et RED by SFR relèvent certains tarifs jusqu'à 5 euros par mois, ce qui ne manque pas de faire réagir, même si l'opérateur au carré rouge laisse aux abonnés concernés quatre mois pour partir sans frais.