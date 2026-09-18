La direction, elle, met en avant le travail accompli. Dans un e-mail interne au personnel, Arthur Dreyfuss (PDG d'Altice France) et Mathieu Cocq (PDG de SFR) affirment avoir répondu à plus de 500 questions et transmis près de 600 documents, sans compter les 2 000 pages transmises par le consortium, autrement dit par le trio de repreneurs. Ils ont aussi accepté de repousser du 11 septembre au 6 octobre la fin de l'information-consultation, la période pendant laquelle les élus étudient le dossier avant de rendre leur avis, et promettent un point d'avancement tous les 15 jours. Une demi-journée de grève est par ailleurs prévue le 24 septembre.