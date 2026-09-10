Les syndicats (CFDT, CFTC, Unsa) n'ont pas apprécié la dernière réunion qui eu lieu ce mercredi 9 septembre, avec les futurs repreneurs de SFR. Le plan social qui leur a été proposé est en effet loin de leurs attentes.

Et, tellement qu'ils appellent finalement l'ensemble des salariés du groupe Altice France à suivre leur appel à la grève, l'après-midi du 24 septembre, quelques jours après la prochaine réunion avec les repreneurs du 21 septembre. « Je pense que ce sera très suivi. Les salariés sont très remontés » pronostique le délégué central CFDT SFR, Olivier Lelong.