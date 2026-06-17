Le mardi 16 juin, le directeur général de Bouygues Telecom, Olivier Roussat, était interviewé par BFM Business. L'occasion pour le dirigeant de communiquer au public ce que signifiera dans la réalité le futur rachat de SFR.

Et la première conséquence devrait avoir un impact physique immédiat, Olivier Roussat évoquant les boutiques concurrentes. « Vous avez un problème très bête dans les boutiques. Vous avez des boutiques qui sont parfois les unes à côté des autres et vous avez pour un certain nombre de contrats de boutiques la nécessité de garantir qu'il n'y a pas une boutique de la même marque dans un rayon de 500 ou 600 mètres » a-t-il indiqué.

Résultat, chacun des trois repreneurs va récupérer 40 boutiques. Soit 120 au total, sur un réseau qui en comprend à l'heure actuelle 530. Ce sont ainsi 410 boutiques qui vont devoir fermer leurs portes.