Le rachat de SFR progresse bien. Et aujourd'hui, on apprend les premiers détails des conséquences de cette acquisition menée par Free, Bouygues et Orange.
Ce qui pendant longtemps a été un feuilleton n'est plus très loin de trouver sa conclusion. Le rachat de SFR par ses concurrents Free, Orange et Bouygues Telecom a en effet atteint au début du mois de juin une étape majeure avec la signature d'un protocole d'accord avec Altice. Et ces derniers jours, on commence à entrevoir ce qui signifiera l'achèvement de cette opération à plus de 20 milliards d'euros.
Plus de 400 boutiques SFR vont fermer leurs portes
Le mardi 16 juin, le directeur général de Bouygues Telecom, Olivier Roussat, était interviewé par BFM Business. L'occasion pour le dirigeant de communiquer au public ce que signifiera dans la réalité le futur rachat de SFR.
Et la première conséquence devrait avoir un impact physique immédiat, Olivier Roussat évoquant les boutiques concurrentes. « Vous avez un problème très bête dans les boutiques. Vous avez des boutiques qui sont parfois les unes à côté des autres et vous avez pour un certain nombre de contrats de boutiques la nécessité de garantir qu'il n'y a pas une boutique de la même marque dans un rayon de 500 ou 600 mètres » a-t-il indiqué.
Résultat, chacun des trois repreneurs va récupérer 40 boutiques. Soit 120 au total, sur un réseau qui en comprend à l'heure actuelle 530. Ce sont ainsi 410 boutiques qui vont devoir fermer leurs portes.
La marque SFR va être maintenue pendant la migration
Et ça n'est pas le seul changement au programme. La marque SFR est ainsi amenée à disparaître, mais seulement après plusieurs années, après la période dite de migration.
« La première étape, elle dure 18 mois, c'est la phase d'antitrust. Pendant 18 mois, il se passe rien. Au bout de 18 mois, si nous avons l'autorisation de faire le deal, vous avez une nouvelle période de 30 mois qui s'ouvre. Cette période de migration est donc pendant toute cette période, vous prenez les clients de la base SFR pour les loger, soit chez Orange, soit chez Iliad, soit chez nous » détaille Olivier Roussat.
« Dans toute cette période-là, la marque elle continue d'exister pour les clients. En revanche, on ne l'utilise pas d'un point de vue commercialisation » a-t-il ajouté.