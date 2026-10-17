Des abonnés SFR et RED by SFR ont appris par courriel ou par SMS que leur forfait mobile ou leur box allait coûter jusqu’à 4,99 euros de plus chaque mois. Impossible de garder l’ancien prix. Promis à ses trois concurrents, l’opérateur au carré rouge leur laisse seulement le droit de résilier sans frais.
Les opérateurs avaient abandonné depuis plusieurs années les hausses imposées aux abonnés en place, rappelle l’association Que Choisir, mais Orange les a relancées à la rentrée et SFR n’a pas tardé à suivre. Un abonné SFR qui payait 17,98 euros par mois en paiera 19,47 à partir de sa prochaine facture, et certains clients Internet verront la leur augmenter de 4,99 euros. Dans son message, l’opérateur explique vouloir garantir « une expérience de qualité au quotidien, toujours plus fluide et toujours plus rapide », mais une partie des abonnés ne reçoit rien en échange. SFR applique ces augmentations à ses clients actuels au moment où RED by SFR revoyait à la hausse sa grille pour les nouveaux abonnés. Si vous êtes concerné, vous avez quatre mois pour partir sans frais, alors que la marque SFR doit disparaître une fois la vente bouclée et les clients migrés vers les trois repreneurs.
Chez RED by SFR, 1,99 euro de plus contre 20 Go imposés
Chez RED by SFR, l’opérateur ajoute presque partout 1,99 euro à la facture mensuelle et offre 20 Go en compensation. Pour 5 euros pour 50 Go en 4G, il faudra bientôt par exemple débourser 7 euros pour 70 Go, soit 40 % de plus, et en 5G à 7,99 euros pour 120 Go, ce sera 10 euros pour 140 Go. Si vous ne voyiez jamais le bout de votre enveloppe, vous paierez donc plus cher des données dont vous n’avez pas l’usage. Vous pouvez résilier sans frais, mais chez RED, ce droit est une maigre consolation, puisque la marque ne facture de toute façon aucun frais de résiliation sur ses forfaits sans engagement.
Prixtel, opérateur virtuel du groupe, réclame lui aussi 0,99 euro de plus à certains clients, toujours contre 20 Go. Les abonnés RED quitteront d’ailleurs SFR à terme, car les trois repreneurs ont attribué la marque à Free dans l’accord de rachat, et Free héritera donc de lignes rendues plus chères juste avant son arrivée.
Sur les box SFR, les hausses les plus lourdes
Les abonnés à une box SFR subissent les plus fortes augmentations. Un abonné fibre 1 Gb/s cité par Univers Freebox paiera 22,46 euros au lieu de 17,47, soit 4,99 euros de plus chaque mois. Chez notre confrère Frandroid, on table plutôt sur des hausses entre 1 et 5 euros par mois sur les offres fixes et mobiles.
Si vous voulez partir, vous avez quatre mois après la notification pour résilier sans frais ni pénalités, même si vous êtes encore engagé, en vertu de l’article L. 224-33 du Code de la consommation, qui oblige aussi l’opérateur à prévenir ses clients au moins un mois à l’avance. Un courrier de refus suffit, et vous pouvez aussi passer par votre espace client avec le motif « Refus des modifications contractuelles/Motifs légitimes ». Le plus simple consiste toutefois à souscrire une nouvelle offre ailleurs, puisque votre nouvel opérateur résilie alors l’ancien contrat pour vous lors de la portabilité de votre numéro.
SFR n’a donné aucune explication, et Que Choisir évoque deux pistes, le coût de l’énergie et le rachat prochain, qui permettrait à SFR de « se tailler un plus beau costume avant la vente ». D’après Fabien Charmetant, responsable du site Ariase.com, les abonnés risquent de payer encore davantage une fois le marché réduit à trois opérateurs. Il anticipait en juin, lors d’un entretien avec RMC, une hausse des forfaits après le rachat « de deux à trois euros au moins d’ici à 18 mois ». Les trois repreneurs contestent ce scénario et parlent surtout des économies qu’ils feront en mettant en commun leurs moyens.
Les syndicats et les trois acheteurs devaient reprendre le vendredi 16 octobre leurs discussions sur l’avenir des salariés de SFR, quelques semaines après que les élus du personnel ont assigné en justice les trois repreneurs. L’Autorité de la concurrence doit encore valider l’opération, chiffrée à 20,35 milliards d’euros lors de la signature du protocole d’accord, le 6 juin.