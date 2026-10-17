Les abonnés à une box SFR subissent les plus fortes augmentations. Un abonné fibre 1 Gb/s cité par Univers Freebox paiera 22,46 euros au lieu de 17,47, soit 4,99 euros de plus chaque mois. Chez notre confrère Frandroid, on table plutôt sur des hausses entre 1 et 5 euros par mois sur les offres fixes et mobiles.

Si vous voulez partir, vous avez quatre mois après la notification pour résilier sans frais ni pénalités, même si vous êtes encore engagé, en vertu de l’article L. 224-33 du Code de la consommation, qui oblige aussi l’opérateur à prévenir ses clients au moins un mois à l’avance. Un courrier de refus suffit, et vous pouvez aussi passer par votre espace client avec le motif « Refus des modifications contractuelles/Motifs légitimes ». Le plus simple consiste toutefois à souscrire une nouvelle offre ailleurs, puisque votre nouvel opérateur résilie alors l’ancien contrat pour vous lors de la portabilité de votre numéro.

SFR n’a donné aucune explication, et Que Choisir évoque deux pistes, le coût de l’énergie et le rachat prochain, qui permettrait à SFR de « se tailler un plus beau costume avant la vente ». D’après Fabien Charmetant, responsable du site Ariase.com, les abonnés risquent de payer encore davantage une fois le marché réduit à trois opérateurs. Il anticipait en juin, lors d’un entretien avec RMC, une hausse des forfaits après le rachat « de deux à trois euros au moins d’ici à 18 mois ». Les trois repreneurs contestent ce scénario et parlent surtout des économies qu’ils feront en mettant en commun leurs moyens.

Les syndicats et les trois acheteurs devaient reprendre le vendredi 16 octobre leurs discussions sur l’avenir des salariés de SFR, quelques semaines après que les élus du personnel ont assigné en justice les trois repreneurs. L’Autorité de la concurrence doit encore valider l’opération, chiffrée à 20,35 milliards d’euros lors de la signature du protocole d’accord, le 6 juin.