Sosh est connu pour ses prix plus abordables que les grandes marques. Mais même celle-ci est victime de l'inflation !
Tout coûte plus cher ces dernières années. Et c'est aussi le cas des forfaits mobiles, que ce soit du côté d'un opérateur historique comme Orange, ou d'une marque connue pourtant pour ses prix abordables, RED by SFR. Dans cette lignée, l'autre grande marque low-cost, Sosh, applique dorénavant elle aussi une petite hausse de prix.
L'abonnement à 90 Go de données mobiles passe à 180 Go… avec 2 € de plus à la clé
Le forfait Sosh à 90 Go de données mobiles est particulièrement populaire, au vu de son tarif - l'abonnement était commercialisé à 7,99 € par mois lors du Black Friday de l'année dernière. Mais Sosh veut dorénavant faire payer plus à ses utilisateurs.
Ces derniers ont en effet reçu un mail dans lequel la marque annonce un doublement de l'enveloppe de données mobiles, qui passe ainsi à 180 Go (avec 40 Go utilisables en Europe et les DOM). En échange, l'opérateur appliquera une hausse de 2 euros sur le prix payé mensuellement.
Toujours pas de 5G à l'horizon
Une opération qui ne semble pas convaincre sur les réseaux sociaux, où beaucoup disent ne pas être intéressés par cette accroissement de l'enveloppe de données mobiles. Il faut dire que, d'après les données les plus récentes du régulateur des télécoms, l'Arcep, les Français consomment en moyenne 19,3 Go de données par mois. Autant dire que cette hausse ne toucherait qu'une minorité.
Une autre critique, répétée à de nombreuses reprises, tient au fait que le forfait reste encore connecté exclusivement au réseau 4G, et ne bénéficie donc toujours pas de la 5G. Heureusement pour le pool de clients de Sosh, cette augmentation de prix peut être refusée, en vous connectant sur vos espace client Sosh.