Le forfait Sosh à 90 Go de données mobiles est particulièrement populaire, au vu de son tarif - l'abonnement était commercialisé à 7,99 € par mois lors du Black Friday de l'année dernière. Mais Sosh veut dorénavant faire payer plus à ses utilisateurs.

Ces derniers ont en effet reçu un mail dans lequel la marque annonce un doublement de l'enveloppe de données mobiles, qui passe ainsi à 180 Go (avec 40 Go utilisables en Europe et les DOM). En échange, l'opérateur appliquera une hausse de 2 euros sur le prix payé mensuellement.