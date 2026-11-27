Ce recours intervient dans une procédure de rachat déjà bien chahutée. En juin, on apprenait que plus de 400 boutiques SFR devaient fermer. Sur les 530 du réseau, seules 120 seraient reprises, une quarantaine par repreneur. Fin octobre, Orange visait toujours une finalisation au second semestre 2027, tout en reconnaissant attendre l'issue de procédures engagées par les représentants des salariés. L'ADIES mise sur le fait que ses boutiques entretiennent au quotidien la relation de proximité avec une part importante des clients SFR. Selon elle, leur affaiblissement modifie déjà la distribution des offres télécoms, alors que l'Autorité de la concurrence, saisie du dossier en juillet, ne s'est pas encore officiellement prononcée de manière définitive. Le 10 décembre, le tribunal ne se prononcera pas sur la vente de SFR, mais sur les contrats qui lient l'opérateur à ses distributeurs.