Les distributeurs indépendants de SFR, qui exploitent près de la moitié des boutiques de l'enseigne, assignent l'opérateur en justice. En cause, selon eux, les effets du rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free sur leur activité.
Le rachat de SFR se retrouve devant la justice par un nouveau biais, cette fois celui des distributeurs indépendants de l'opérateur au carré rouge. Ce vendredi 27 novembre, 84 sociétés réunies au sein de l'ADIES ont annoncé avoir assigné SFR devant le Tribunal des activités économiques de Paris, où une audience est prévue le 10 décembre. Elles réclament une révision de leurs contrats et une indemnisation, dans un réseau déjà fragilisé par l'annonce de la vente, à laquelle elles ne s'opposent pas frontalement.
Près d'un magasin SFR sur deux est entre leurs mains
Derrière ces 84 sociétés, on trouve l'ADIES, l'Association des distributeurs indépendants de l'enseigne SFR, créée en août 2025. Elle rassemble aujourd'hui la quasi-totalité des indépendants du réseau, soit 55 chefs d'entreprise qui exploitent environ 250 points de vente, installés en centre-ville, dans des zones rurales ou dans le périurbain. Leur devanture affiche bien le carré rouge, mais leurs boutiques n'appartiennent pas à l'opérateur. Elles lui sont liées par un contrat de distribution et consacrent l'essentiel de leur activité à vendre ses offres, forfaits mobiles comme box.
Ce réseau représente à lui seul près de la moitié de la présence physique de SFR en France. D'après l'ADIES, ses difficultés se sont nettement aggravées depuis le 6 juin 2026. Ce jour-là, Orange, Bouygues Telecom et Free ont signé avec Altice le protocole d'accord pour racheter SFR à 20,35 milliards d'euros. La disparition programmée de la marque entame la confiance des clients, et la fréquentation des magasins s'en ressent. Qui a envie de s'abonner chez un opérateur dont on connaît déjà la date d'expiration ? Les distributeurs, eux, attendent toujours qu'on leur trace une perspective.
Les chiffres avancés par l'association décrivent un réseau à bout de souffle. Une vingtaine de sociétés sont aujourd'hui en procédure collective. Leurs difficultés financières sont désormais placées sous le contrôle d'un tribunal, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Treize magasins ont déjà baissé le rideau et d'autres fermetures sont annoncées. L'ADIES redoute que la situation empire dans les prochains mois. Quant aux salariés de ces boutiques, ils restent exclus des engagements de maintien de l'emploi pris lors du rachat, qui garantissent jusqu'à début 2029 un poste aux salariés de SFR concernés par la reprise.
Devant la justice, les boutiques SFR veulent se faire entendre, sans remettre en cause la vente
Les distributeurs réclament deux choses auprès de SFR. D'abord, un rééquilibrage de leurs contrats, pour les adapter à une situation bouleversée par l'annonce de la vente. Ensuite, la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. L'ADIES assure avoir sollicité SFR pendant plus d'un an sans obtenir de réponse, avant de saisir le Tribunal des activités économiques de Paris. Pour information, c'est le nom que porte l'ancien tribunal de commerce de la capitale, à titre expérimental, depuis janvier 2025. Rien n'est gagné d'avance, puisqu'en février, la cour d'appel de Paris avait donné tort à un autre distributeur indépendant, qui réclamait 300 000 euros à l'opérateur.
Pas question pour autant de jouer les saboteurs. « Nous ne sommes pas opposés à la vente de SFR. Mais notre réseau représente près de la moitié des magasins de l'enseigne et ne peut pas être la variable d'ajustement de cette opération », insistent les membres du bureau de l'association. Le recours au juge ne ferme pas la porte au dialogue. L'ADIES veut toujours construire, avec SFR comme avec les trois acquéreurs, des solutions pour que ses magasins restent ouverts.
Ce recours intervient dans une procédure de rachat déjà bien chahutée. En juin, on apprenait que plus de 400 boutiques SFR devaient fermer. Sur les 530 du réseau, seules 120 seraient reprises, une quarantaine par repreneur. Fin octobre, Orange visait toujours une finalisation au second semestre 2027, tout en reconnaissant attendre l'issue de procédures engagées par les représentants des salariés. L'ADIES mise sur le fait que ses boutiques entretiennent au quotidien la relation de proximité avec une part importante des clients SFR. Selon elle, leur affaiblissement modifie déjà la distribution des offres télécoms, alors que l'Autorité de la concurrence, saisie du dossier en juillet, ne s'est pas encore officiellement prononcée de manière définitive. Le 10 décembre, le tribunal ne se prononcera pas sur la vente de SFR, mais sur les contrats qui lient l'opérateur à ses distributeurs.