Microsoft prévoit de revoir la manière dont Windows 11 gère les pilotes Wi-Fi en 2027. En les isolant du noyau du système d'exploitation, l'entreprise espère limiter les risques de plantage sans compromettre les performances des connexions sans fil.
Une mise à jour de Windows incompatible avec le pilote de votre carte Wi-Fi peut encore aujourd'hui faire planter tout votre PC, et Microsoft compte bien y remédier. Lors de sa conférence Ignite 2026, qui s'est tenue la semaine dernière, l'entreprise a confirmé travailler sur une nouvelle architecture permettant d'exécuter les pilotes Wi-Fi en dehors du noyau de Windows. Une évolution attendue pour 2027, qui s'inscrit dans le cadre de la Driver Quality Initiative, un programme de modernisation des pilotes présenté en mai dernier.
Quand un simple pilote Wi-Fi fait tomber tout Windows
Pour rappel, les pilotes exécutés en mode noyau bénéficient du même niveau de privilèges que les composants les plus sensibles de Windows. Contrairement aux applications classiques, dont les accès à la mémoire et aux ressources du système sont limités, ils disposent de droits étendus pour interagir avec le matériel. Une erreur dans leur code peut donc compromettre l'intégrité du système d'exploitation et provoquer son plantage.
Vous vous souvenez de la panne CrowdStrike de juillet 2024 et des quelque 8,5 millions de machines Windows mises hors jeu à travers le monde ? Un pilote du logiciel de sécurité Falcon, exécuté en mode noyau, avait tenté de lire une zone de mémoire invalide à la suite d'une mise à jour défectueuse, entraînant BSOD sur BSOD.
Or, il se trouve que les pilotes Wi-Fi s'exécutent eux aussi en mode noyau, ce qui explique qu'un banal bug de pilote réseau puisse se solder par un écran bleu (ou noir, désormais) et un redémarrage forcé du PC, là où l'on s'attendrait tout au plus à perdre sa connexion à Internet.
C'est donc pour éviter de telles réactions en chaîne que Microsoft entend faire passer les pilotes Wi-Fi en mode utilisateur, et ainsi contenir leurs éventuelles défaillances sans compromettre la stabilité du système d'exploitation. « Lorsqu'un pilote en mode utilisateur rencontre une erreur, le noyau et le reste de l'appareil continuent de fonctionner », a résumé Mehmet Kucukgoz, chef de produit Windows, dans des propos rapportés par Windows Latest. Votre carte Wi-Fi pourra toujours faire des siennes, mais elle ne devrait plus emporter avec elle votre session Windows et les deux dernières heures de travail que vous avez oublié de sauvegarder.
Des pilotes mieux isolés sans faire de concessions sur les performances
Si Windows permet depuis une vingtaine d'années de concevoir et d'exécuter des pilotes en dehors du noyau grâce à l'UMDF (User-Mode Driver Framework), tous les périphériques ne se prêtent pas aussi facilement à cette architecture. Dans le cas du Wi-Fi, le traitement continu des paquets réseau impose des contraintes de débit et de latence auxquelles les échanges entre le mode utilisateur et le noyau risquent de nuire.
Pour surmonter cet obstacle, Microsoft travaille sur la prise en charge par l'UMDF du DMA (Direct Memory Access, rien à voir avec Bruxelles), technique qui permet aux périphériques de transférer des données vers ou depuis la mémoire vive sans mobiliser le processeur à chaque opération, et devrait ainsi faciliter le passage en mode utilisateur de pilotes jusqu'ici cantonnés au noyau, sans pénaliser les performances du matériel.
Redmond prévoit de concrétiser ces travaux dès 2027, mais il faudra aussi compter sur la participation active des fabricants de puces Wi-Fi, à qui il reviendra d'adapter leurs pilotes. L'entreprise n'a pas non plus précisé si les cartes réseau déjà commercialisées pourront en profiter.
Microsoft sait par ailleurs qu'elle ne pourra pas se passer de tous les pilotes en mode noyau, ne serait-ce que pour des raisons de performances, et travaille donc, en parallèle, sur de nouvelles techniques d'isolation et de protection de la mémoire pour limiter les dégâts que pourraient causer une erreur de programmation ou l'exploitation d'une vulnérabilité dans ces pilotes.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Un pilote en mode noyau s'exécute au même niveau de privilèges que le cœur de Windows et dispose d'un accès étendu à la mémoire et aux ressources critiques du système. Ces droits facilitent les échanges avec le matériel, mais une erreur dans le code du pilote peut suffire à faire planter tout Windows et déclencher un écran bleu (BSOD). À l'inverse, un pilote en mode utilisateur s'exécute dans un environnement plus isolé, avec des droits limités. En cas de défaillance, Windows peut interrompre ou relancer le pilote sans nécessairement redémarrer l'ensemble du système.
L'UMDF est un environnement de développement fourni par Microsoft qui permet aux fabricants de matériel de concevoir des pilotes exécutés en mode utilisateur. Cette architecture améliore leur isolation et facilite le diagnostic des erreurs. Elle peut toutefois entraîner des coûts de traitement supplémentaires liés aux échanges entre le pilote et le noyau de Windows. Ces contraintes sont particulièrement importantes pour les périphériques réseau, qui doivent traiter de grandes quantités de données avec un minimum de latence.
Le DMA permet à un périphérique, comme une puce Wi-Fi, de lire ou d'écrire des données dans la mémoire vive sans solliciter le processeur à chaque transfert. Cette technique réduit la charge de travail du processeur, ce qui présente un intérêt pour les périphériques amenés à traiter des flux de données continus. En étendant la prise en charge du DMA à l'UMDF, Microsoft cherche à faciliter le passage des pilotes réseau en mode utilisateur sans dégrader les débits ni augmenter la latence.