Pour rappel, les pilotes exécutés en mode noyau bénéficient du même niveau de privilèges que les composants les plus sensibles de Windows. Contrairement aux applications classiques, dont les accès à la mémoire et aux ressources du système sont limités, ils disposent de droits étendus pour interagir avec le matériel. Une erreur dans leur code peut donc compromettre l'intégrité du système d'exploitation et provoquer son plantage.

Vous vous souvenez de la panne CrowdStrike de juillet 2024 et des quelque 8,5 millions de machines Windows mises hors jeu à travers le monde ? Un pilote du logiciel de sécurité Falcon, exécuté en mode noyau, avait tenté de lire une zone de mémoire invalide à la suite d'une mise à jour défectueuse, entraînant BSOD sur BSOD.

Or, il se trouve que les pilotes Wi-Fi s'exécutent eux aussi en mode noyau, ce qui explique qu'un banal bug de pilote réseau puisse se solder par un écran bleu (ou noir, désormais) et un redémarrage forcé du PC, là où l'on s'attendrait tout au plus à perdre sa connexion à Internet.

C'est donc pour éviter de telles réactions en chaîne que Microsoft entend faire passer les pilotes Wi-Fi en mode utilisateur, et ainsi contenir leurs éventuelles défaillances sans compromettre la stabilité du système d'exploitation. « Lorsqu'un pilote en mode utilisateur rencontre une erreur, le noyau et le reste de l'appareil continuent de fonctionner », a résumé Mehmet Kucukgoz, chef de produit Windows, dans des propos rapportés par Windows Latest. Votre carte Wi-Fi pourra toujours faire des siennes, mais elle ne devrait plus emporter avec elle votre session Windows et les deux dernières heures de travail que vous avez oublié de sauvegarder.