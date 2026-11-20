Microsoft prépare une nouvelle fonction capable de repérer les vulnérabilités connues dans les applications, les pilotes et les firmwares de votre PC. Baptisée Emerging Risks, elle vous indiquera quels composants présentent un risque et comment y remédier.
C’est un fait, les failles de sécurité ne font pas toutes les gros titres. Lorsqu'un logiciel, un pilote ou un firmware dépend de mises à jour manuelles, une vulnérabilité peut ainsi passer inaperçue pendant des semaines, quand bien même un correctif serait disponible. Un problème auquel Microsoft entend s'attaquer avec Emerging Risks, une nouvelle rubrique de l’application Sécurité Windows chargée d'alerter les utilisateurs et utilisatrices sur les vulnérabilités connues des composants installés sur leur PC Windows 11.
Protégez votre entreprise gratuitement pendant 30 jours
Découvrez Bitdefender Ultimate Small Business Security et protégez votre activité contre les cybermenaces. Aucune coordonnée bancaire requise.
Windows 11 pourra vous recommander de désinstaller un logiciel vulnérable
Avec Emerging Risks (« risques émergents »), il ne s'agira pas de détecter des logiciels malveillants, mais d'identifier les éléments légitimes dont les vulnérabilités pourraient être exploitées par des pirates. Les applications, pilotes et firmwares concernés apparaîtront dans un tableau de bord intégré à Sécurité Windows, accompagnés d'informations sur les failles détectées et de recommandations pour y remédier.
Si un correctif existe, Windows suggérera son installation. En revanche, lorsqu'une application vulnérable ne dispose d'aucune mise à jour de sécurité, le système pourra conseiller de la désinstaller temporairement, en attendant qu'une solution soit disponible.
Une évolution bienvenue alors que les applications installées en dehors du Microsoft Store dépendent de leurs éditeurs pour les mises à jour, qu'elles soient automatiques ou manuelles. Du côté des pilotes et des firmwares, tous les correctifs ne passent pas par Windows Update et doivent parfois être récupérés directement auprès des fabricants. Autant de composants dont les vulnérabilités peuvent échapper à la vigilance des utilisateurs et utilisatrices, peu enclins à éplucher tous les bulletins de sécurité de chaque éditeur et fabricant.
Microsoft multiplie les contrôles de sécurité sur Windows 11
Emerging Risks est intégrée à la version 1000.29700.0.1003 de Sécurité Windows, dont le déploiement progressif a commencé auprès des membres du programme Insider. Microsoft n'a pas encore annoncé de date de disponibilité générale.
Cette nouveauté témoigne aussi de la volonté de Microsoft d'étendre ses efforts de sécurité aux risques qui ne relèvent pas directement de sa responsabilité. À l'occasion de l'Ignite 2026, la firme a ainsi présenté Windows Baseline Protection, qui permettra aux éditeurs de vérifier si un PC respecte huit exigences de sécurité, dont l'activation de Secure Boot et de l'intégrité de la mémoire. Et de prendre des mesures parfois radicales si tel n'est pas le cas, en limitant certaines fonctionnalités de leurs logiciels, voire en bloquant leur exécution.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces