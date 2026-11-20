Avec Emerging Risks (« risques émergents »), il ne s'agira pas de détecter des logiciels malveillants, mais d'identifier les éléments légitimes dont les vulnérabilités pourraient être exploitées par des pirates. Les applications, pilotes et firmwares concernés apparaîtront dans un tableau de bord intégré à Sécurité Windows, accompagnés d'informations sur les failles détectées et de recommandations pour y remédier.

Si un correctif existe, Windows suggérera son installation. En revanche, lorsqu'une application vulnérable ne dispose d'aucune mise à jour de sécurité, le système pourra conseiller de la désinstaller temporairement, en attendant qu'une solution soit disponible.

Une évolution bienvenue alors que les applications installées en dehors du Microsoft Store dépendent de leurs éditeurs pour les mises à jour, qu'elles soient automatiques ou manuelles. Du côté des pilotes et des firmwares, tous les correctifs ne passent pas par Windows Update et doivent parfois être récupérés directement auprès des fabricants. Autant de composants dont les vulnérabilités peuvent échapper à la vigilance des utilisateurs et utilisatrices, peu enclins à éplucher tous les bulletins de sécurité de chaque éditeur et fabricant.