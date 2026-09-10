C'est peu courant, alors commençons par un brin de vulgarisation, pour détailler cette annonce croisée de Nokia et Orange. La tomographie de réseau, comme son nom l'indique, s'inspire directement de l'imagerie médicale. Ici, plutôt que d'ausculter un patient, elle examine les liaisons fibre et les longueurs d'onde qui y circulent, en important et en croisant des milliers de données issues des équipements de transport optique déjà installés sur le réseau. Il n'y a pas besoin d'installer des capteurs supplémentaires aux quatre coins du réseau, car la solution s'appuie sur les équipements en place et les algorithmes maison de Nokia Bell Labs pour en tirer une image fidèle et quasi instantanée du réseau, liaison par liaison.