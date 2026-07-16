Pour SFR, deuxième opérateur télécoms français avec 25 millions de clients, cette expérimentation répond à des enjeux réglementaires. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis peu, deux textes européens imposent aux entreprises jugées stratégiques de renforcer leur cybersécurité, sous peine d'être sanctionnées. Il y a DORA, pensé pour le secteur financier, et NIS2, qui vise plus largement les infrastructures critiques comme les télécoms. En s'y attaquant dès maintenant, SFR soigne son image de pionnier, puisque la filiale d'Altice France, dont la vente à Orange, Free et Bouygues Telecom sera gérée par l'autorité de la concurrence, avait déjà été le premier opérateur à lancer la 3G, la 4G puis la 5G en France.