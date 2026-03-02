L'ordinateur quantique surpuissant, celui qui sera capable de déchiffrer en quelques secondes des codes que nos machines actuelles mettraient des millénaires à craquer, n'existe pas encore. Mais il se construit, et l'industrie télécoms le sait très bien. Le problème, c'est que la 5G ne transporte pas que des Netflix et des messages WhatsApp : elle est aussi la colonne vertébrale des véhicules connectés, des services d'urgence et de nombreuses infrastructures critiques du pays.