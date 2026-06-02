L'opérateur SFR a lancé mardi « SFR Navigation Protégée », une protection de cybersécurité automatique intégrée à la box Fibre, sans surcoût pour tous les abonnés fibre.
SFR veut renforcer la protection cyber de ses abonnés. Entre les SMS trop alléchants, les e-mails douteux et les fausses pages de connexion, les cybermenaces ne manquent pas d'imagination et les particuliers en font de plus en plus les frais. Ce mardi 2 juin 2026, l'opérateur au carré rouge a décidé de passer à l'action avec « SFR Navigation Protégée », une solution automatique intégrée directement à la box Fibre, pour tous ses abonnés. On y retrouve notamment une protection pilotée par l'IA d'EfficientIP et deux nouveaux outils pour naviguer l'esprit tranquille.
Avec un phishing en forte hausse, SFR embarque la cybersécurité dans ses box internet
Cybermalveillances.gouv est sans appel, le phishing (ou hameçonnage, en français) a bondi de 70 % en 2025, pour devenir la première cybermenace pour les particuliers. Le mécanisme, vous le connaissez peut-être de part nos nombreuses publications sur le sujet, est assez simple. La personne ciblée reçoit un lien frauduleux par e-mail, SMS ou sur les réseaux sociaux et messageries, elle clique un peu trop rapidement et voit ses données personnelles et/ou bancaires tomber entre de mauvaises mains.
Pour protéger un maximum ses abonnés de ce fléau, SFR lance ce 2 juin « SFR Navigation Protégée ». Concrètement, la protection s'installe non pas sur vos appareils du quotidien, mais directement dans votre box Fibre. C'est elle qui fait le tri en interceptant les sites dangereux avant même qu'ils aient eu le temps de s'ouvrir sur votre écran. Chaque appareil connecté à votre réseau domestique (téléphone, ordinateur, tablette) est automatiquement couvert, en Wi-Fi comme en Ethernet.
Là où c'est pratique, c'est que SFR Navigation Protégée ne demande strictement rien à l'utilisateur. Il n'y a pas d'application à installer ni de réglage à effectuer. La box gère tout directement, de façon totalement invisible au quotidien. Mieux encore, la protection ne coûte pas un centime de plus, puisqu'elle est automatiquement incluse dans toutes les offres Fibre SFR et RED by SFR, que vous soyez déjà abonné ou en train de le devenir.
EfficientIP et intelligence artificielle, les vrais gardiens du réseau
Derrière la technologie de SFR, on trouve EfficientIP, une entreprise française spécialisée depuis plus de dix ans dans la sécurité DNS, autrement dit, dans la surveillance des adresses web au moment précis où vous cherchez à y accéder. Concrètement, EfficientIP alimente SFR avec une liste noire de plusieurs millions de sites frauduleux, mise à jour en continu grâce à l'intelligence artificielle, qui scrute en permanence le web à la recherche de nouvelles menaces.
SFR complète le dispositif avec deux outils accessibles directement en ligne. Le premier, ouvert à tous (abonnés ou non), permet de vérifier en quelques secondes si un site est considéré comme dangereux avant même d'y cliquer. Le second s'adresse aux abonnés qui auraient un doute : soit un site leur semble avoir été bloqué à tort et ils veulent le signaler, soit ils tombent sur une page suspecte et souhaitent la faire analyser pour la faire bloquer.
Pierre Clément, directeur exécutif Grand Public et Entreprises de SFR, le lancement de cette solution doit permettre à ses clients de « profiter du meilleur d'Internet en toute confiance », en réaffirmant l'engagement de SFR à innover en matière de sécurité numérique. Un discours de circonstance, certes, mais qui répond cette fois à une menace bien réelle, et à laquelle il serait dommage de ne pas se laisser protéger gratuitement.