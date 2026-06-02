SFR veut renforcer la protection cyber de ses abonnés. Entre les SMS trop alléchants, les e-mails douteux et les fausses pages de connexion, les cybermenaces ne manquent pas d'imagination et les particuliers en font de plus en plus les frais. Ce mardi 2 juin 2026, l'opérateur au carré rouge a décidé de passer à l'action avec « SFR Navigation Protégée », une solution automatique intégrée directement à la box Fibre, pour tous ses abonnés. On y retrouve notamment une protection pilotée par l'IA d'EfficientIP et deux nouveaux outils pour naviguer l'esprit tranquille.