Depuis le début de l'année, un nouveau kit Phishing-as-a-Service, donc du hameçonnage en tant que service, qui répond au nom de Kratos, inquiète sérieusement les experts en cybersécurité. Conçu pour permettre à des attaquants peu qualifiés de lancer des campagnes de phishing avancées, il a déjà ciblé des victimes dans plus de 20 pays. Son architecture technique, son usurpation de la marque Adobe et son exfiltration de données via Telegram en font une menace d'un nouveau genre, sur laquelle nous informe l'équipe du threat labs de KnowBe4.