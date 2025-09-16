Dévoilée en juillet au cœur de l'été, la SFR Box 10+, nouvelle box internet de l'opérateur au carré rouge, est enfin disponible pour tous. Elle rejoint directement l'offre internet haut de gamme SFR Fibre Premium, à près de 45 euros par mois.
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendaient la SFR Box 10+ ! L'opérateur a annoncé, ce mardi 16 septembre, la commercialisation générale de sa box internet nouvelle génération, la plus évoluée jamais proposée dans ses offres. Dotée du Wi-Fi 7 tri-bande, la box rejoint l'offre SFR Fibre Premium, proposée au tarif fixe de 44,99 euros par mois sans engagement. Clairement, ses performances techniques font d'elle une référence du marché français.
La SFR Box 10+ réconcilie l'opérateur avec la performance de haute volée
Plongeons dans les entrailles de la SFR Box 10+, 1070 grammes sur la balance, écran tactile compris. Dans le détail, elle embarque un Wi-Fi 7 tri-bande certifié par la Wi-Fi Alliance, capable d'atteindre des débits jusqu'à trois fois supérieurs à la génération précédente. Le tri-bande, qui devient un standard sur les nouvelles box internet, permet, rappelons-le, de réduire la congestion sur chaque bande. SFR mise en tout cas sur son infrastructure fibre avec plus de 40 millions de prises FTTH réparties sur 33 000 communes françaises.
La box est compatible avec les technologies GPON et XGS-PON, qui lui permettent de délivrer des débits symétriques jusqu'à 8 Gbit/s pour répondre aux usages les plus exigeants des abonnés. Côté connectique filaire, elle propose quatre ports Ethernet dont un port 10 Gbit/s natif. Et deux répéteurs Wi-Fi 7 bi-bande inclus (mais sur demande et avec 10 euros de frais d'activation) permettent d'étendre la couverture dans toute la maison.
SFR a doté la Box 10+ d'une technologie exclusive, baptisée Thread, dédiée à la connectivité pour objets connectés basse consommation. Elle connecte des capteurs de mouvement, des prises connectées et des interrupteurs intelligents directement et sans hub externe, en exploitant l'infrastructure XGS-PON que SFR déploie sur près de 50% de ses prises FTTH.
Une box plus verte et facilement pilotable à distance
Dans la lignée de sa stratégie environnementale « Le Cap », SFR a obtenu la prestigieuse certification TÜV Rheinland pour sa Box 10+. Le boîtier intègre 91% de plastique recyclé et reste 100% recyclable, tandis que l'emballage abandonne totalement le plastique au profit de matériaux recyclés exclusivement.
Les fonctionnalités d'économie d'énergie incluent un mode éco programmable et prochainement une mise en veille profonde qui aident à réduire la consommation nocturne. Un suivi de consommation électrique permet aussi aux abonnés de maîtriser leur impact environnemental, d'autant plus que les répéteurs bénéficient automatiquement du mode éco.
L'accessibilité a aussi été repensée pour cette nouvelle box internet SFR, avec le partenariat HandiCaPZéro, un marquage braille et une connectique intuitive. L'écran tactile E-ink facilite l'accès aux fonctions principales, tandis que l'application SFR & Moi centralise gestion Wi-Fi, partage par QR code, modes économie d'énergie et chatbot de diagnostic.