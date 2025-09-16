Plongeons dans les entrailles de la SFR Box 10+, 1070 grammes sur la balance, écran tactile compris. Dans le détail, elle embarque un Wi-Fi 7 tri-bande certifié par la Wi-Fi Alliance, capable d'atteindre des débits jusqu'à trois fois supérieurs à la génération précédente. Le tri-bande, qui devient un standard sur les nouvelles box internet, permet, rappelons-le, de réduire la congestion sur chaque bande. SFR mise en tout cas sur son infrastructure fibre avec plus de 40 millions de prises FTTH réparties sur 33 000 communes françaises.