Les opérateurs Orange, Bouygues Telecom et SFR ont annoncé jeudi étendre la solution e-intervention, qui permet aux techniciens de réparer instantanément les coupures fibre causées lors de leurs interventions. Une première dans le secteur télécoms français.
Un technicien intervient sur une armoire fibre optique de votre quartier, puis votre connexion internet saute. L'histoire est bien connue. Sauf que désormais, ce même technicien va pouvoir la rétablir sur-le-champ. C'est la promesse d'e-intervention, un outil développé par Orange, Bouygues Telecom et SFR, qui marque à coup sûr un tournant dans la gestion de la fibre optique et de ses pannes en France.
Les techniciens fibre peuvent désormais réparer les coupures en temps réel
La nouveauté réside plus particulièrement dans le passage du « Lot 1 » au « Lot 2 » de la solution e-intervention. Jusqu'à présent, les trois opérateurs disposaient déjà d'un système d'information partagé (Lot 1) qui les alertait lorsqu'une intervention impactait les clients d'un concurrent. C'était utile pour identifier le problème, mais insuffisant pour agir rapidement. Cette situation était devenue une source majeure d'insatisfaction client.
Avec e-intervention, ou Lot 2, on franchit une nouvelle étape. L'outil s'intègre directement dans l'interface mobile des techniciens terrain qui interviennent sur les points de mutualisation fibre, ces fameuses armoires locales du quartier. Dès qu'une manipulation coupe accidentellement la connexion d'un client d'un autre opérateur, une alerte s'affiche instantanément sur leur écran.
Détail très intéressant, avec l'accord préalable des opérateurs concernés, ces techniciens peuvent désormais effectuer toutes les opérations nécessaires pour rétablir le service avant même de quitter le site. Cette capacité d'action instantanée, couplée à une mutualisation des moyens techniques, permet de restaurer les connexions plus rapidement et de réduire significativement les désagréments. Ne nous mentons pas, c'est une petite révolution dans un secteur traditionnellement cloisonné.
De la Gironde à toute la France, le déploiement progressif d'e-intervention
L'outil e-intervention avait un ancêtre, que certains techniciens ont peut-être connu sous le nom de Check Voisinage, à l'époque créé par Bouygues Telecom, qui l'a ensuite partagé avec l'ensemble du secteur. Orange a enrichi le dispositif lors d'une phase d'expérimentation sur ses réseaux, ce qui a permis d'aboutir à la version finale d'e-intervention. La collaboration entre les trois opérateurs n'est en tout cas pas qu'un coup de communication.
Le déploiement du lot 2 s'est fait progressivement. Il y a d'abord eu la phase pilote lancée le 29 septembre 2025 en Gironde, puis l'extension à plusieurs départements à partir du 13 octobre, et la généralisation le 4 décembre pour les interventions de raccordement et de service après-vente des techniciens Orange et Bouygues Telecom. SFR emboîtera le pas dans les prochaines semaines sur les réseaux de l'opérateur d'infrastructure Orange et les réseaux d'initiative publique opérés par Orange Concessions.
Le projet, coordonné par Interop'Fibre sous l'œil du régulateur, l'ARCEP, et de la Fédération Française des Télécoms, ira encore plus loin en 2026 avec d'autres acteurs du secteur. L'objectif est à présent de diviser par deux les coupures lors des interventions, et de remonter la satisfaction client. Pour la première fois, les opérateurs coopèrent vraiment, au lieu de se battre sur le terrain des offres et autres promotions.