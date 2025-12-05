Leo999

De par mon taf, j’ai affaire a des tech des tous opérateurs. C’est effectivement BT les premiers qui avaient un programme et une procédure, en cas d’un intervention.

Il consultait un appli sur le tel, qui regroupé l’etat des lignes voisines, pour eventuellement voir si une ligne etait down sui a son intervention et devait attendre 10/15minutes.

Esperons juste que le delai a été raccourci!

C’est un bon en avant, mais qui aurait du exister depuis plus dcune décenie!

Maintenant il leur reste plus qu’a changer leur politique noséabonde de rémunération par prime, pour enfin avoir un service de qualité.

Mais du coup, d’ici 2035 peut etre…