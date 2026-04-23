La construction de ces navires repose sur une répartition bien définie entre les deux industriels. À Saint-Nazaire, l'entreprise les Chantiers de l'Atlantique sont responsables de tout ce qui fait le navire en lui-même, à savoir la coque, les espaces de vie de l'équipage, la propulsion et les systèmes de ravitaillement en mer. Naval Group, qui va construire le futur porte-avions, le France Libre, intervient ensuite pour tout ce qui relève du militaire, avec l'installation du système de combat, l'intégration des équipements nécessaires à l'accueil d'hélicoptères à bord et la gestion des munitions. Deux expertises complémentaires, pour un seul navire.