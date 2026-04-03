Les FDI, nous le disions, intègrent des capacités de cyberdéfense. Aujourd'hui, un navire de guerre peut très bien être ciblé via ses systèmes informatiques aussi facilement que par un missile. Il peut être victime de la perturbation de ses communications, du piratage de ses capteurs ou de la neutralisation de ses systèmes d'armes à distance. L'industriel Naval Group, qui est l'un des maîtres d'œuvre du futur porte-avions France Libre et qui sera à la conception et à la fabrication du sous-marin nucléaire L'Invincible, a conçu ces frégates en tenant compte de cette menace-là aussi.