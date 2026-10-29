Car les câbles sous-marins sont des cibles idéales : l’attaque est discrète, difficile à attribuer et peu susceptible de provoquer une escalade. C’est, d’ailleurs, toute la logique de la « zone grise » : frapper sous le seuil politique et juridique d’une agression militaire, tout en obtenant un avantage stratégique. Concrètement, comme rien ne prouve que l’attaque est volontaire, la victime ne peut ni accuser ouvertement son adversaire ni riposter sans risquer de passer elle-même pour l’agresseur.