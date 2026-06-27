max6

Bonne nouvelle la France est en mesure de se défendre contre toute agression .

C’est cela que vous vouliez dire je suppose… parce que personne n’a jamais parlé « d’aller attaquer » ni de « méchants ».

Laissez donc ces termes à nos populiste qui dans leur immense stupidité classent le monde en « gentils » et en « méchants ».

Ce qui est d’une connerie sans nom et qui reflète parfaitement leur manque de neurones.

« Si vis pacem para bellum » est toujours d’actualité tout comme « tous les pays ont une armée sur leur sol si ce n’est pas la leur c’est celle de leur voisin ».

Il y a une énorme différence entre « aller attaquer des méchants » et « faire en sorte que personne ne nous attaque »