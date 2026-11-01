Il y a bien eu le premier « boum ». Les ingénieurs vont maintenant comparer les mesures relevées à bord avec ce que prévoyaient leurs simulations numériques, c'est-à-dire les modèles informatiques qui calculent la réaction d'un navire à une explosion. Si le calcul colle à la réalité, l'outil est validé et pourra remplacer une partie du travail en mer, avec à la clé des essais moins coûteux et plus rapides. Les résultats serviront aussi à mettre à jour le référentiel technique, le cahier des règles que suivent les ingénieurs pour concevoir des navires de surface résistants aux chocs. Enfin, ils renforceront le savoir-faire français en qualification au choc, l'examen qui prouve qu'un navire ou un équipement fonctionne toujours après l’impact.