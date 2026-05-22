Partie de Brest le 14 janvier, la frégate de défense et d'intervention Amiral Ronarc'h avait pour objectif de se tester dans les conditions les plus extrêmes avant d'être officiellement intégrée à la flotte active de la Marine nationale. En 123 jours, elle a traversé quatre océans, du cercle polaire aux Caraïbes, en passant par le Brésil, New York où elle a frôlé la Statue de la Liberté et la Méditerranée, donc autant d'environnements différents pour éprouver ses systèmes sous toutes les latitudes. Et selon le ministère des Armées, le bilan est plus que positif.