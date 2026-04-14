Nous parlions de nouveaux indésirables, mais à ce stade, les drones ne sont plus franchement une curiosité technologique sur le champ de bataille. Ils sont devenus une menace à part entière, rapide et difficile à intercepter. C'est précisément pour s'y préparer que la FREMM Normandie a conduit son exercice en mer, en engageant deux cibles de type ALBA simulant des drones volant à basse altitude, à 80 nœuds environ, soit près de 150 km/h.