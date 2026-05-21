L'Amiral Louzeau, deuxième frégate de défense et d'intervention du programme FDI commandée pour la Marine nationale, a été mis à flot il y a quelques jours à Lorient, tout juste sept mois après la livraison de la première unité.
La cadence est soutenue. Sur le site Naval Group de Lorient, l'Amiral Louzeau a officiellement pris l'eau le samedi 16 mai, en présence d'autorités militaires et industrielles. Deuxième frégate de défense et d'intervention commandée par la Direction générale de l'Armement (DGA) pour la Marine nationale, elle entame désormais ses essais à quai, avant une livraison attendue en 2027 ou un peu plus tard. La France continue de muscler son outil naval à un rythme qui n'avait rien d'évident il y a encore quelques années.
La France met à flot sa nouvelle frégate de défense et d'intervention, l'Amiral Louzeau
La mise à flot s'est déroulée samedi sur le site lorientais de Naval Group, avec du beau monde pour y assister. L'Amiral Louzeau, en hommage à celui qui fut le premier Commandant du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) du pays dans les années 60-70, baptisé « Le Redoutable », est officiellement la cinquième frégate construite dans le cadre du programme FDI (pour « frégates de défense et d'intervention »), programme qui comprend aussi des unités destinées à l'export. Mais il s'agit de la deuxième commandée spécifiquement par la DGA pour la Marine nationale. Une nuance importante, qui montre tout de même que l'industrie de défense française tient ses délais.
Avant de rallier Brest, sa future base, la frégate devra passer par la case essais, d'abord à quai, et ils commencent tout de suite d'ailleurs, puis en mer, avec des tests maritimes prévus pour 2027. La DGA, maître d'ouvrage du programme, coordonne cette phase avec ses partenaires industriels pour garantir l'intégration des systèmes de combat et la conformité aux exigences opérationnelles de la Marine.
Car c'est bien là l'ambition des FDI, à savoir offrir à la France une capacité de projection autonome, capable d'évoluer en coalition avec des alliés, dans des environnements complexes. Avec des capacités anti-sous-marine, lutte anti-aérienne, et anti-surface, ces frégates de 4 500 tonnes sont pensées pour couvrir l'ensemble du spectre du combat naval moderne.
L'Amiral Ronarc'h ouvre la voie, l'Amiral Louzeau lui emboîte le pas
On se souvient que l'Amiral Ronarc'h, première de série, avait quitté Lorient le 15 septembre 2025, après huit ans de développement. Réceptionnée officiellement par la Marine nationale en octobre, elle n'a pas traîné à faire ses preuves, en étant déployée en opération dans la foulée, en participant à l'exercice interarmées et interalliés Orion 2026, qui lui a permis de valider ses qualités nautiques et son interopérabilité en coalition.
Ce retour d'expérience rapide est évidemment une bonne nouvelle pour la suite du programme. L'Amiral Louzeau bénéficiera, de son côté, des enseignements tirés de son aînée, autant sur le plan technique qu'opérationnel.
D'autres frégates, avec l'Amiral Cabanier et l'Amiral Castex notamment, doivent encore rejoindre progressivement la flotte, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030. Une modernisation de la flotte française qui permet d'ancrer définitivement la Marine dans une nouvelle ère de combat naval.