La mise à flot s'est déroulée samedi sur le site lorientais de Naval Group, avec du beau monde pour y assister. L'Amiral Louzeau, en hommage à celui qui fut le premier Commandant du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) du pays dans les années 60-70, baptisé « Le Redoutable », est officiellement la cinquième frégate construite dans le cadre du programme FDI (pour « frégates de défense et d'intervention »), programme qui comprend aussi des unités destinées à l'export. Mais il s'agit de la deuxième commandée spécifiquement par la DGA pour la Marine nationale. Une nuance importante, qui montre tout de même que l'industrie de défense française tient ses délais.