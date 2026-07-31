Exail Technologies est basée en France et est cotée en Bourse à la fois à Paris et aux États-Unis, ce qui veut dire que n'importe quel investisseur peut acheter ou vendre ses actions des deux côtés de l'Atlantique. L'entreprise est contrôlée par la famille Gorgé et emploie environ 2 200 collaborateurs. Spécialiste de la robotique maritime, avec notamment des drones capables de détecter et neutraliser des mines sous-marines, un savoir-faire qui en fait le numéro un européen du secteur, Exail a généré 479 millions d'euros de chiffres d'affaires l'an dernier.