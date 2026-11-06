Surtout, il met en avant l’idéologie défendue par le républicain, puisqu’il est question de « forger une civilisation interplanétaire fondée sur les droits durables et inaliénables de la liberté et de la liberté individuelle ». Trump promet, en outre, d’emporter dans l’espace les « valeurs sacrées de foi et de liberté » du pays, « partout où nous irons ». Il cite, évidemment, les premiers pas d’Apollo 11 sur la Lune, mais aussi les rovers sur Mars et la récente mission Artemis II.