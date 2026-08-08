En 2023, le rover a traversé le champ de blocs rocheux Snowdrift Peak, dans le cratère Jezero. Le trajet en ligne droite à travers ce secteur mesurait 520 mètres, mais Perseverance a parcouru 759 mètres au total, en évitant des roches absentes des images orbitales utilisées pour préparer l’itinéraire. Ce trajet aurait demandé trois fois plus de temps si des opérateurs humains l’avaient entièrement planifié, selon le Jet Propulsion Laboratory (JPL), le centre de la NASA chargé de la mission.

Au 1 312ᵉ sol de la mission, le 28 octobre 2024, le rover a parcouru plus de 30 kilomètres et prélevé 24 échantillons de roche. Il a roulé seul sur près de 90 % de ses trajets. Au 11 décembre 2025, sol 1710 de la mission, le rover a passé la barre des 42,3 kilomètres, avec plus de 90 % de pilotage autonome et plus de 99 % de mesures de position par odométrie visuelle. Lors de la campagne d’ascension du delta du cratère Jezero, une zone de dépôts sédimentaires anciens, il a couvert 88 % des 17,7 kilomètres du parcours en pilotage autonome, selon la revue Science Robotics. Le rover Opportunity, actif de 2004 à 2018, conserve pour sa part le record de distance totale parcourue sur Mars, avec 45 161 mètres. Fin 2025, les ingénieurs du JPL ont entrepris de certifier Perseverance pour un total de 100 kilomètres parcourus.

En février, Perseverance a testé un nouveau système de localisation par image panoramique, mis au point par une équipe de chercheurs affiliés au JPL. Le rover a déterminé sa position sans recours aux repères envoyés depuis la Terre, selon des chercheurs affiliés au JPL.