Mostafa Hassanalian, chercheur à l’université New Mexico Tech, a conçu un système en deux temps inspiré de deux espèces : le cloporte et le pissenlit. Dans un premier temps, un robot en forme de cloporte est largué dans un tube de lave via un trou dans le plafond, muni d’un parachute pour amortir la chute. Une fois au sol, il libère des milliers de micro-drones propulsés par les vents qui circulent dans les tunnels.