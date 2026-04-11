Bryan Keller a eu l'idée de ce portage alors qu'il était étudiant, en 2013. Le projet est resté en sommeil pendant des années. Puis un utilisateur Reddit, CussdomTidder, a publié un commentaire catégorique : « Il y a zéro pour cent de chance que ça arrive un jour. » Keller a pris la remarque comme un défi personnel. L'année dernière, le portage réussi de Windows NT sur Wii par un autre bidouilleur a achevé de le convaincre de reprendre le travail.

La proximité des deux architectures PowerPC lui donnait un avantage de départ. Le processeur de la Wii est plus récent que celui des Mac G3, mais suffisamment proche pour exécuter du code Darwin. Ce noyau open source est la fondation de Mac OS X. « J'étais confiant sur le fait que le CPU ne serait pas un obstacle », explique Keller sur son blog technique.