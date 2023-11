Il transforme une vieille Wii en Mac Mini... C'est bluffant !

Performances de haut niveau, consommation énergétique contenue, chauffe restreinte, nuisance sonore inexistante et compacité extrême… difficile de ne pas l’aimer ce nouveau Mac mini M2. L’appareil marque aussi les esprits par son placement tarifaire agressif : une caractéristique presque troublante chez Apple. Avec un prix de départ de 699 euros, le nouvel ordinateur de bureau miniature du géant de Cupertino est à la fois l’un des meilleurs et l’un des plus abordables du marché à l’heure actuelle.

Les seuls reproches que nous avons à lui faire concernent son design. Ce dernier n’a pas bougé depuis des années. Il conserve donc son inattaquable sobriété, mais aussi l’inconvénient de connectiques uniquement regroupées à l’arrière (et donc pas toujours faciles d’accès). Par rapport aux versions Intel et aux modèles plus anciens, le Mac mini M2 souffre par ailleurs d’une évolutivité inexistante, puisque la mémoire vive et le SSD sont soudés à sa carte mère — et donc impossibles à remplacer. Il est loin de temps où Apple prônait l’accès facile aux composants et les mises à niveau matérielles aisées par l'utilisateur lui-même.