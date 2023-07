Pourquoi le meilleur des émulateurs GameCube/Wii n'arrivera finalement pas sur Steam (et c'est vraiment dommage)

Dolphin Emulator

Dolphin est l'un des émulateurs les plus impressionnants sur mobile. Il permet de faire tourner des jeux GameCube et Wii sur son mobile, histoire de transformer son terminal portable en une véritable console de jeu. S’il n’est pas l’émulateur le plus accessible du marché (il faudra un smartphone particulièrement puissant pour le faire tourner et les paramétrages peuvent être un peu compliqués pour le commun des mortels), il offre néanmoins l'un des services les plus complets du moment. Et en plus, il est complètement gratuit !