Vous avez encore une Wii U ? Relancez-la vite avant qu'elle ne devienne inutilisable !

Si une sauvegarde NAND a été effectuée à une date antérieure à la corruption de la mémoire, il y a peut-être une chance de restaurer le système. Autrement, c'est irréparable si l'on en croit les très nombreux témoignages qui inondent les forums. Il y a encore quelques années, les joueurs concernés auraient envoyé leur console à Nintendo, mais la firme ne prend plus en charge la réparation de la Wii U.

En revanche, il semble possible de rester assez loin du problème en allumant assez régulièrement la console. Si vous en possédez une, n'hésitez donc pas à la brancher et à la mettre sous tension régulièrement. Certains joueurs concernés n'ayant laissé leur Wii U de côté que pendant quelques mois, il ne faut visiblement pas trop tarder. Un clou de plus dans le cercueil de la Wii U qui, mal née, ne s'est écoulée qu'à un peu plus de 13,56 millions d'unités.

En 2012, lors de l'annonce de la machine, Nintendo avait tellement insisté sur le GamePad que de nombreux joueurs ont cru qu'il s'agissait d'un accessoire pour la Wii. Malgré un lancement assez réussi, les éditeurs tiers se sont rapidement détournés de la console, la condamnant à une fin prématurée. Fort heureusement pour la firme japonaise, la Nintendo Switch a pris la relève dès 2017 et culmine désormais à plus de 122,55 millions d'unités vendues dans le monde.