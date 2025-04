AltStore Classic permet aux utilisateurs européens d'installer des centaines d'applications dites « non notariées », c'est-à-dire qui n'ont pas reçu l'approbation formelle d'Apple. Le principal avantage pour les utilisateurs de l'UE est que ces applications, installées via AltStore Classic depuis AltStore PAL, n'expirent pas et ne nécessitent ni compte développeur payant, ni connexion à un ordinateur via AltServer pour l'installation initiale de la boutique elle-même. Il est cependant à noter qu'AltServer reste nécessaire pour la gestion et le rafraîchissement périodique des applications non notariées une fois installées via AltStore Classic.