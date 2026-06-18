On aura eu droit à de grandes déclarations lors de l'édition 2026 du salon VivaTech. Le fondateur du géant spatial Blue Origin a ainsi décrit sa vision des derniers siècles d'histoire humaine. Il y a ainsi indiqué que l'environnement est « la seule chose dans laquelle le monde est pire aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 500 ans. Tout est mieux aujourd'hui. »

Et son entreprise souhaite remédier à ce problème. « Notre vision de long terme, notre rêve, est que toutes les industries polluantes puissent être implantées loin de la Terre » plaide-t-il. « Si le voyage spatial devient suffisamment fiable et bon marché, et si nous pouvons obtenir nos matières premières d'astéroïdes et d'objets proches de la Terre et de la Lune, alors cette planète-jardin pourra être rendue à son état d'avant la Révolution industrielle » ambitionne Jeff Bezos.