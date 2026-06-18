Le sujet de la colonisation de l'espace n'est plus l'apanage d'Elon Musk chez les milliardaires américains. Jeff Bezos a aussi de très grandes ambitions dans ce domaine.
L'espace est la nouvelle frontière de l'humanité, surtout depuis l'émergence de l'intelligence artificielle. SpaceX a ainsi pour ambition d'installer des data centers autour de la Terre. Mais le géant aérospatiale et de l'IA n'est pas le seul à regarder vers le ciel, puisque Jeff Bezos a des plans similaires. Et veut même aller encore plus loin, pour tracer l'avenir de l'humanité.
La Lune pourrait nous permettre de ramener la Terre à son « état d'avant la Révolution
industrielle »
On aura eu droit à de grandes déclarations lors de l'édition 2026 du salon VivaTech. Le fondateur du géant spatial Blue Origin a ainsi décrit sa vision des derniers siècles d'histoire humaine. Il y a ainsi indiqué que l'environnement est « la seule chose dans laquelle le monde est pire aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 500 ans. Tout est mieux aujourd'hui. »
Et son entreprise souhaite remédier à ce problème. « Notre vision de long terme, notre rêve, est que toutes les industries polluantes puissent être implantées loin de la Terre » plaide-t-il. « Si le voyage spatial devient suffisamment fiable et bon marché, et si nous pouvons obtenir nos matières premières d'astéroïdes et d'objets proches de la Terre et de la Lune, alors cette planète-jardin pourra être rendue à son état d'avant la Révolution industrielle » ambitionne Jeff Bezos.
Jeff Bezos affirme que les ressources présentes sur la Lune sont suffisantes pour y établir une colonie
Ce sont là les plans à très long terme de Blue Origin et de Jeff Bezos, qui a Mars dans le viseur, mais considère qu'il faudra d'abord en passer par la Lune. Et contrairement à l'époque de la conquête spatiale menée comme un combat à distance entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide, « cette fois, nous allons sur la Lune pour y rester », prédit Jeff Bezos.
Car pour le milliardaire, il y a ce qu'il faut sur place pour pourvoir aux besoins les plus basiques des êtres humains. « Vous avez de l'eau glacée dans les cratères plongés en permanence dans le noir près des pôles de la Lune. Et celle-ci peut être, par électrolyse, convertie en oxygène liquide et en hydrogène liquide » a-t-il énuméré. « Un jour, dans un futur pas trop éloigné, on pourra utiliser des matières premières trouvées sur place pour recharger en carburant son alunisseur » s'est par ailleurs enthousiasmé Jeff Bezos.